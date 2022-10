Das Brustkrebsrisiko ist in manchen Familien besonders hoch. Schuld daran sind oft vererbte Genmutationen. "Bei gehäuftem Auftreten von Brust- oder Eierstockkrebs in der Familie ist eine Testung auf ein genetisches Risiko überlegenswert", sagt Mediziner Christian Singer, Leiter des Zentrums für Familiären Brust- und Eierstockkrebs am AKH Wien.