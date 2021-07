Gentechnik: Hohe Ablehnung in Österreich

Untersucht wurde darin die Einstellung der Bevölkerung in Österreich, Deutschland, Italien, Kanada und den USA zu Erbgut (DNA) verändernden Methoden: Am besten wurde der Einsatz der Genom-Editierung zur Schaffung von Krankheitsresistenzen bei Mensch (gegen HIV) und Tier bewertet. Die wenigste Zustimmung erlangt der Einsatz zur Leistungssteigerung, etwa für den verstärkten Aufbau von Muskelmasse bei Rindern. In Österreich stark vertretene sind Gegner, die sich aus einem hohen Anteil an Frauen, religiösen Menschen und einem geringen Anteil an Menschen mit fundiertem Wissen zur Gentechnik zusammensetzen.