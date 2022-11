Genial wie Da Vinci: Roboter als verlängerter Arm des Chirurgen

Lenny, Leonardo, Mona Lisa: So hießen die ersten drei Prototypen des Da-Vinci-Operationssystems aus den USA, das Chirurgen bei ihrer Arbeit unterstützt. Heute ist der geniale Roboter längst in den heimischen Operationssälen angekommen. Am Donnerstag und Freitag berichten Experten im OÖNachrichten-Forum in den Promenaden Galerien Linz wie und warum Robotik in der Medizin Leben rettet, bessere Ergebnisse ermöglicht und hilft, schneller gesund zu werden. Live werden Eingriffe aus drei OPs übertragen. Die Vorteile von roboterassistierten Operationen sind vielfältig:

Exakte Ergebnisse: "Mit dem Da-Vinci-Roboter erreichen wir eine Genauigkeit von einem halben Millimeter und einem halben Grad", sagt Univ.-Prof. Tobias Gotterbarm. Der Vorstand der Uniklinik für Orthopädie und Traumatologie am Kepler Uniklinikum Linz operiert mit dem Roboter Knie- und Hüft-Prothesen.

Weniger Schmerzmittel: Studien zeigen, dass Patienten nach dem Eingriff weniger Medikamente brauchen.

Früher wieder fit: "Das spielt besonders bei Krebspatienten eine Rolle, die nach Eingriffen früher mit weiteren Behandlungen – wie einer Chemotherapie – beginnen können", sagt Primar Matthias Biebl vom Ordensklinikum Linz, wo zwei Da-Vinci-Roboter im Einsatz sind.

Bessere Planung: Weil die Technik 3D-Bilder liefert, lassen sich Eingriffe besser vorbereiten. "Wir arbeiten auch mit bis zu zehnfacher Vergrößerung", sagt Primar Michael Dunzinger vom Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck.

Arbeiten auf engstem Raum: "Gerade in der Urologie nützt uns die unglaubliche Flexibilität", sagt Primar Clemens Georg Wiesinger vom Klinikum Wels-Grieskirchen. So gelingt es etwa, dass nach einer Entfernung der Blase ein neues Organ aus dem Dünndarm für den Patienten gebildet werden kann. Auch bei Nierenkrebs und Prostata-Karzinomen hilft die moderne Technik.

Beste Ausbildung: Bevor ein Arzt mit dem Da-Vinci-System am Menschen arbeiten darf, muss er viele theoretische Operationen durchführen und Zertifikate erwerben.

Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander (VP) stellt einen weiteren schrittweisen Ausbau der roboterassistierten Chirurgie in Oberösterreich in Aussicht. Derzeit sind in unserem Bundesland fünf Da-Vinci-Systeme, die jeweils bis zu zwei Millionen Euro kosten, sowie mehrere andere Roboter im Einsatz. Auch wenn die ausgeklügelten Maschinen die Arbeit der Ärzte immer besser machen, sei der Mensch nicht wegzudenken, sind sich die Experten einig.