"Genesene Covid-19-Patienten sollen Plasma spenden"

Hyperimmunglobulin-Präparate mit konzentriertem Inhalt von Antikörpern gegen SARS-CoV-2 aus Plasma von Patienten, welche die Covid-19-Erkrankung überstanden haben. Früher hieß dieses Prinzip "Passivimpfung".

"Wir sind der führende Anbieter von aus Spenderplasma gewonnen Therapien. Wir haben seit 15 Jahren eine Plattform mit zugelassenen polyklonalen Antikörperpräparaten. Antikörper-basierte Präparate haben gegen die "Vogelgrippe" (A/H5N1; Anm.) oder gegen die Influenza-Pandemie ("Schweinegrippe"; A/H1N1 der Jahre 2009/2010) klinische Erfolge gezeigt. Wir können das jetzt für unser Projekt zur Entwicklung eines solchen Antikörper-basierten Arzneimittels gegen SARS-CoV-2-Infektionen bzw. Covid-19-Erkrankungen nützen", sagte Thomas Kreil, Virologe und beim aus Japan stammenden international tätigen Pharmakonzern Takeda weltweit für die Sicherheit bezüglich Viren und anderer Pathogene zuständig. Es gibt auch einzelne Berichte über die erfolgreiche Behandlung von SARS-Patienten (2002/2003) mit Hyperimmunglobulin aus Spenderplasma.

Bei dem Projekt handelt es sich um die Entwicklung eines Anti-SARS-CoV-2-H-IG-Präparats (Humane IgG-Antikörper gegen SARS-CoV-2). Das Prinzip ist uralt: Der Mensch übersteht eine Infektionskrankheit vor allem dadurch, dass bald nach Ansteckung mit einem Keim, ob Viren oder Bakterien, eine Immunantwort in Gang kommt. Sie wird durch Antikörper vermittelt, anfänglich durch Immunglobulin M. Etwas später - nach etwa einer Woche - setzt die Produktion von spezifischen Immungloblulin G-Antikörpern durch B-Zellen ein (IgG). Dadurch wird die Infektion besiegt. Wieder Genesene ("Konvaleszente") tragen dann diese Antikörper im Blutplasma,diese schützen mehr oder weniger anhaltend vor weiteren Infektionen.

Hoher Bedarf an IgG-Präparaten

Etwa fünf Millionen der weltweit 60 Millionen Liter gespendetes Plasma werden in Fraktionierungsanlagen in Österreich zu Arzneimitteln verarbeitet. Allein der weltweite Bedarf an Immunglobulinen (IgG) ist von 47,4 Tonnen im Jahr 2000 auf 197 Tonnen im Jahr 2018 gestiegen. Takeda produziert insgesamt jährlich aus rund zehn Millionen Litern Spenderplasma verschiedenste Arzneimittel.

Wenn also herkömmliche "synthetische" Arzneimittel gegen eine Infektionskrankheit nicht in Sicht sind, kann diese Therapie auf "natürlicher" Basis eine Alternative darstellen. Ehemals gab es, als Ergänzung zum FSME-Impfstoff, auch ein Hyperimmunglobulin-Präparat gegen die FSME. Ein anderes Beispiel sind Hyperimmunglobuline gegen Cytomegalie-Infektionen.

Zulassung binnen 18 Monaten?

"Wir nehmen an, schon binnen neun bis 18 Monaten unser Medikament zur Zulassung bringen zu können. Zu dem Thema stehen wir mit der österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES), der US-Arzneimittelbehörde FDA und anderen Arzneimittelbehörden in Kontakt. Speziell die Interaktionen mit AGES waren für den Fortschritt unserer Bemühungen, eine Behandlung für Covid-19 zu entwickeln, sehr hilfreich", sagte Thomas Kreil. Im Gegensatz zur Zulassung neuer Wirksubstanzen als Arzneimitteln, ist die Sicherheit der Anwendung von schon zugelassenen Antikörperpräparaten im Menschen seit Jahren bewiesen. Man könne daher die klinische Erprobung mit kürzeren Studien und wenigen Probanden durchführen, erklärte der Experte. Das sei für eine beschleunigte Entwicklungszeitleiste ein großer Vorteil.

Plasma von genesenen Patienten nötig

Die Voraussetzung dafür ist die Plasmagewinnung von wieder gesund gewordenen Covid-19-Patienten. "Hier werden wir versuchen, Gesundheitsinstitutionen anzusprechen, über die wir Genesene für die Plasmaspende gewinnen wollen", sagte Kreil. Bis sich SARS-CoV-2 Antikörper in vielen Plasmaspendern, und damit auch in Standard-Antikörperkonzentraten der Welt zeigen, dürfte noch einige Zeit vergehen. Abseits von dieser Strategie wären die Antikörper von Covid-2-Genesenen auch für die biotechnologische Forschung extrem wichtig. Aus ihnen könnte man eventuell auch Strategien für zukünftige monoklonale Antikörper gegen SARS-CoV-2 oder für Impfungen ableiten.

