Gendermedizinerin: "Als Frau muss man laut sein"

Kautzky-Willer beschäftigt sich am Wiener AKH derzeit intensiv mit der Frage, welche unterschiedlichen Auswirkungen auf Krankheiten das Alter bei Männern und Frauen hat.

Wiener Köpfe, Teil 16, Alexandra Kautzky-Willer: Ob Schnitzel und Fiaker oder Nobelpreis und Street-Art: Das Bild von Wien in der Welt schwankt zwischen Klischee und Fortschritt. In der Serie „Wiener Köpfe“ porträtiert Jasmin Bürger Menschen, die diese Bilder der Stadt zwischen Tradition und Moderne mitprägen. Gendermedizin – was ist das? Dieser Frage musste sich Alexandra Kautzky-Willer nach ihrer Bestellung vor 15 Jahren ständig stellen – und auch heute immer