Gemüse richtig grillen  die wichtigsten Grundlagen

Zucchini längs in Streifen schneiden und vor dem Grillen beidseitig mit einer Marinade aus Olivenöl, Zitronen, Salz und Pfeffer würzen. Auf jeder Seite circa zwei bis drei Minuten grillen. Auch Knoblauch passt herrlich dazu.

Mais sollte vor dem Grillen vorgekocht (10 Minuten in kochendem Wasser) werden. Gegrillt schmeckt er am besten ganz klassisch mit zerlassener Butter und Salz.

Zwiebeln schälen und oben kreuzweise einschneiden. In eine Grillpfanne geben, mit etwas Honig beträufeln und mit Thymian bestreuen.

Tomaten halbieren und auf der Schnittfläche drei bis vier Minuten grillen, danach umdrehen und mit Pfeffer, Salz, Knoblauch und Olivenöl würzen. Zum Schluss Parmesan darüber streuen.

Champignons schmecken wunderbar, wenn man sie mit einer Marinade aus Olivenöl, Rosmarin, Thymian und Petersilie bestreicht und mit Salz und Pfeffer würzt.

Fenchel ist ein "Geheimtipp am Grill", sagt Semir Mulalic. Knollen vierteln und mit einer karamellisierenden Marinade aus Olivenöl, Zucker, Pfeffer und Salz einpinseln. NIcht zu heiß grillen bzw. am Rand der Grillfläche auflegen. Mehrmals wenden.

Paprika mit Olivenöl bestreichen und ca. zwei Minuten grillen. Tipp: vor dem Servieren mit einer Joghurt-Kräuter Sauce füllen.

Kartoffeln mit Schale (vorher gründlich waschen) grillen - am besten indirekt, also neben der Glut, sagt Grillmeister Mulalic. Noch ein Tipp: In vielen Haushalten gibt es ja mittlerweile ein Thermometer. Wenn die Kartoffel eine Kerntemperatur von 90 bis 92 Grad hat, ist sie perfekt.