Freitagnachmittag holt Florian Gerstl nach der Arbeit immer Geld vom Bankomaten, geht in den Supermarkt einkaufen und kocht für seine Mutter, die sich an diesem Wochentag mit Freundinnen trifft: Es gibt Würstel mit Semmerl und Salzstangerl. Warum das eine Erfolgsgeschichte ist? Als der Linzer vor 40 Jahren zur Welt kam, blickten seine Eltern mit Sorge in die Zukunft. Elfriede Gerstl erinnert sich: "Mein Mann hat als Psychiater sofort gesehen, was mit ihm los ist. Er hat gesagt: Wir haben zwei