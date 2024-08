Gehirn speichert Erinnerungen jeweils in 3 Kopien ab

Diese unterscheiden sich vor allem darin, wie leicht sie sich verändern lassen, wie die Universität Basel am Donnerstag mitteilte. Die Forscher zeigten in ihrer Studie an Mäusen, dass drei verschiedene Gruppen von Neuronen ein Ereignis jeweils parallel abspeichern.

Drei Gedächtniskopien

Eine Gedächtniskopie ist anfangs so schwach, dass sie vom Gehirn nicht abgerufen werden kann. Mit der Zeit werden die dort gespeicherten Erinnerungen jedoch immer stärker. Im Gegensatz dazu speichert eine andere Gruppe von Neuronen ein Ereignis jeweils in einer anfangs sehr starken Kopie, die aber mit der Zeit immer schwächer wird. Mit der Zeit kann das Gehirn auf diese Kopie nicht mehr zurückgreifen. Bei einer dritten Gruppe von Neuronen bleibt die angelegte Kopie stabil.

Beweis für die Plastizität des Gehirns

Diese Erinnerungskopien unterscheiden sich in ihrer Formbarkeit. Während die Kopie, die mit der Zeit verblasst, umgeschrieben werden kann, ist die Kopie, die mit der Zeit stärker wird, kaum veränderbar. "Wie dynamisch Erinnerungen im Gehirn gespeichert werden, ist einmal mehr ein Beweis für die Plastizität des Gehirns und seine enorme Gedächtniskapazität", wurde Studien-Erstautorin Vilde Kveim zitiert.

