Gehen Sie sich fit: Tipps für mehr Bewegung im Alltag

Bewegung in der Natur bietet viele gesundheitsfördernde Möglichkeiten.

Durch Bewegung können multiple Krankheiten vorgebeugt werden. Beispiele dafür sind Übergewicht, Diabetes mellitus, Herz-Kreislauf-Erkrankungen aber auch Depression, wie eine Studie spanischer Forscher zeigt.

Hier sind 10 Tipps für mehr Bewegung im Alltag:

1. Gemeinsam Sport treiben

Oft fehlt die Motivation sich aufzuraffen und Sport zu machen. Vereinbaren Sie fixe Termine für gemeinsame Sportstunden mit Freunden oder Familie, damit zuhause bleiben keine Option ist.

2. Spaziergang mit Hund

Manchmal braucht man einen Grund, um die bequeme Couch zu verlassen. Ideal dafür ist ein Spaziergang mit dem eigenen Hund. Wer keinen Hund hat, kann Freunde oder Familie mit Hund einfach bei ihren Runden begleiten. Oder man bietet sich als Urlaubs- oder Gelegenheitsvertretung für das Gassigehen an.

3. Der Klassiker: Treppe statt Lift

Oft gepredigt, aber vielmals noch nicht umgesetzt: Treppe wählen statt mit dem angenehmen Lift fahren. Beim Treppensteigen können die vorderen Oberschenkelmuskeln, die Waden und der große Gesäßmuskel trainiert werden.

4. Arbeitsweg verändern

Jeder Tag derselbe Trott: Aufstehen, anziehen und auf in die Arbeit. Stopp! Ändern Sie jetzt Ihre Gewohnheit. Probieren Sie einen neuen Weg in die Arbeit aus. Stellen Sie sich nicht auf Ihren üblichen Parkplatz - und schon ist der Weg ein anderer. Oder wenn Sie mit den Öffis unterwegs sind, können Sie eine Station früher aussteigen und den Rest des Weges zu Fuß zurücklegen.

5. Beim Telefonieren in Bewegung bleiben

Anstatt beim Telefonieren sitzen zu bleiben, kann diese Zeit genutzt werden, um Schritte zu sammeln. In der Arbeit können Sie beispielsweise während dem Gespräch zum Pausenraum spazieren und wieder zurück zum Schreibtisch. In den eigenen vier Wänden können Sie die ganze Wohnung oder das ganze Haus abgehen.

6. Weniger E-Mails schreiben

Wenn Sie eine Frage an einen Kollegen oder eine Kollegin in der Arbeit haben schreiben Sie keine E-Mail sondern gehen Sie direkt zu ihm oder ihr. So kann die persönliche Beziehung gestärkt werden und gleichzeitig können Sie Schritte sammeln.

7. Nicht am Schreibtisch essen

Nehmen Sie sich die Zeit für eine Pause von der Arbeit. Mithilfe von Bewegung kann der Kopf frei werden. Sie können nach dem Essen wie frisch starten.

8. Beim Fernsehen in Bewegung bleiben

Anstatt beim Fernsehen auf der Couch zu liegen, bringen Sie Bewegung hinein. Sie können Ihre Lieblingsserie schauen und gleichzeitig auf der Yogamatte Übungen machen oder am Hometrainer radeln.

9. Gehende Meetings

Findet ein Meeting statt bei dem kein Computer nötig ist, dann lassen Sie es draußen stattfinden. Somit kann gleichzeitig Arbeit erledigt werden und es wird Bewegung bei einem Spaziergang in den Alltag gebracht.

10. Putzen um Schritte sammeln

Und zum Abschluss: Bringen Sie Ihre Wohnung oder Ihr Haus zum Glänzen beim Putzen. Dabei können Schritte gesammelt werden und Sie können sich danach an Ihrer sportlichen Leistung und einem geputzten Wohnbereich erfreuen.

Autor Sarah Brandner Sarah Brandner