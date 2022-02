40Jahre – so lange ist Ying Wang bereits TCM-Arzt. Gelernt hat er sein Handwerk auf der Universität in Shanghai, wo er auch als Professor tätig war. "Bei uns zu Hause ist die ganzheitliche Heilmethode gleichberechtigt mit der Schulmedizin. Wir haben sogar große TCM-Spitäler", sagt Wang. Seit knapp 30 Jahren lebt der 65-Jährige nun in Österreich und betreibt neben seiner Praxis in Linz auch eine "Außenstation" im Johanneshof von OÖN-Doktor Johannes Neuhofer in Naarn.