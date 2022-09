Sie sind cool, sie geben Energie, sie sind ein Lebensgefühl – so vermittelt es die Werbung. Doch Mediziner warnen: Die Wahrheit in Energydrinks schaut anders aus. Gerade die Gesundheit Heranwachsender kann unter den süßen Getränken leiden. Daniela Stecher, Mutter zweier Kinder und Lehrerin an einer Mittelschule in Bad Schallerbach, ist schockiert von dem, was sie tagein, tagaus in ihrem Beruf zu sehen bekommt. Sie fordert ein Verbot von Energydrinks für Jugendliche.