Gebärmutterhalskrebs: Wie eine Impfung Leben retten kann

Laut der Österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze (ÖGGK) infizieren sich im Laufe ihres Lebens 85 bis 90 Prozent aller Menschen mit HPV. Die durch Intimkontakt übertragbaren Humane Papilloma Viren (HPV) können bei Frauen, wie auch bei Männern, zu Infektionen, sowie Haut- und Zellenerkrankungen im Intimbereich führen.

Während viele Infektionen harmlos verlaufen und von selbst abklingen, können einige langfristig schwerwiegende Folgen haben. HPV kann zu Genitalwarzen, sowie Krebserkrankungen im Genital-, Anal- und Rachenbereich führen. In Österreich sterben jede Woche durchschnittlich drei Frauen an HPV-bedingtem Krebs.

Im OÖN - Gesundheitspodcast "gesund & glücklich" gibt Gynäkologin Miriam Mottl weitere Informationen rund um das Thema HPV und verrät, warum ihr die Vorsorgeimpfung ein so großes Anliegen ist. Jetzt hören:

Miriam Mottl Gynäkologin Alle Folgen Podcast-Host Elisabeth Eidenberger spricht mit Gynäkologin Miriam Mottl über die Behandlung von Endomtriose, über Vorsorge generell, warum ihr die HPV-Impfung so ein Anliegen ist - und ob man die Socken bei der Untersuchung ...

Prävention war noch nie so einfach

Die gute Nachricht: Gegen HPV gibt es seit Jahren eine Impfung. 2014 wurde die Impfung in das österreichische Kinderimpfkonzept aufgenommen. Die HPV-Durchimpfungsrate liegt etwa in Wien bei 14-Jährigen allerdings erst bei rund 76 Prozent.

Die HPV-Impfung ist bis zum 30. Lebensjahr kostenlos. Sie wird im Rahmen des Impfprogramms des Bundes und der Sozialversicherung angeboten und stellt eine effektive Methode dar, um sich vor bestimmten HPV-Typen und deren Folgen zu schützen. Sie ist nicht nur für Kinder und Jugendliche sinnvoll, sondern auch für Erwachsene oder Menschen, die bereits von einer HPV-Infektion betroffen waren.

Übrigens: Wenn Frauen UND Männer geimpft werden, haben alle Geimpften nicht nur einen direkten Nutzen von der Impfung. Indirekt nimmt dadurch die Übertragungshäufigkeit insgesamt ab, sodass langfristig die Erkrankungen bzw. Erkrankungsvorstufen in der Bevölkerung seltener werden.

Für alle Schulkinder in der 5. Schulstufe wird in Oberösterreich die Impfung kostenfrei im Rahmen von Schulimpfungen durchgeführt. Zusätzlich wird die Impfung allen Kindern und jungen Erwachsenen vom vollendeten 9. Lebensjahr bis zum vollendeten 30. Lebensjahr an den öffentlichen Impfstellen der Bezirkshauptmannschaften, der Magistrate und der Abteilung Gesundheit im Landesdienstleistungszentrum in Linz kostenlos angeboten.

Health Mobil: Impfung ohne Termin

Um den Zugang zur Impfung noch einfacher zu gestalten, startet ab dem 2. April 2025 das Health Mobil der Österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze seine Tour durch Österreich. Dieses mobile Gesundheitszentrum bringt medizinische Versorgung direkt zu den Menschen. Ohne Voranmeldung können Interessierte ihre erste oder zweite Dosis der HPV-Impfung erhalten. Am 6. Mai 2025 macht es Station in Linz.

