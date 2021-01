Ganz neue Krankheiten: Von der Avocado-Hand bis zur WhatsAppitis

Jede Zeit hat ihre typischen Wehwehchen. Seit viele Menschen sehr viel Zeit vor dem Computer, am Laptop oder am Handy verbringen, haben sich Krankheitsbilder entwickelt, die es vorher nicht gab. Auch ein trendiges Lebensmittel wie die Avocado hat es geschafft, ein Auslöser für ein Leiden zu werden, das absolut nichts mit den Inhaltsstoffen zu tun hat.

1 | Avocado-Hand

Chirurgen in den Niederlanden müssen nach eigenen Angaben immer häufiger Patienten mit "Avocado-Händen" behandeln. Viele Konsumenten würden sich beim Schneiden von Avocados ernsthaft an der Hand verletzen, warnte der Verband der Plastischen Chirurgen. Demnach holen viele den Kern mit einem scharfen Messer aus dem Fruchtfleisch. Dabei könne das Messer aber am harten Kern abrutschen und Handballen oder Finger verletzen. "Wir sehen oft, dass Nerven der Finger beschädigt oder sogar durchgeschnitten werden", sagte die Amsterdamer Chirurgin Annekatrien van de Kar. Es könnten dauerhafte Schäden auftreten. Viele Chirurgen meldeten, dass sie pro Woche ein paar Opfer mit "Avocado-Verletzungen" behandelten. In den USA ist das Phänomen bereits länger bekannt und es gibt einer Studie zufolge jährlich rund 8000 "Avocado-Opfer".

2 | WhatsAppitis

Klingt wie ausgedacht, ist aber tatsächlich ein Krankheitsbild. Im Fachmagazin "The Lancet" wurde bereits vor fünf Jahren erstmals vor "WhatsAppitis" gewarnt. Der Artikel berichtete von einer Spanierin, die ins Krankenhaus eingeliefert werden musste, nachdem sie über sechs Stunden Nachrichten bei WhatsApp geschrieben hatte.

Bild: Reuters

Durch das Halten ihres Smartphones und das Tippen mit beiden Daumen hatte sie eine starke Entzündung in den Handgelenken erlitten. Heute wissen Mediziner längst: Durch den exzessiven Gebrauch von Smartphones und Spielkonsolen kann es unter anderem auch zur Sehnenscheidenentzündung des Daumens, der "WhatsAppitis", kommen. Schmerzen und Missempfindungen wie Taubheitsgefühl, Brennen und Krämpfe werden vermutlich durch Mikrotraumen ausgelöst.

3 | Nomophobie

Inzwischen gibt es neue psychiatrische Krankheiten: zum Beispiel die "Nomophobie", die Angst, ohne Handy unerreichbar für soziale und geschäftliche Kontakte zu sein. Ein weiteres Syndrom nennt sich "Ringxiety", Betroffene bilden sich ein, dass sie ständig angerufen werden, oder die "Textraphrenie", der feste Glaube, das Handy habe eine ankommende Nachricht signalisiert, in Wirklichkeit war nichts.

4 | Smombies

Immer mehr Menschen wandeln wie ferngesteuert über die Gehsteige und schreiben, lesen oder spielen dabei auf ihrem Smartphone. Dadurch erhöht sich das Unfallrisiko. Diese Typen werden "Smombies" genannt, das ist eine Wortschöpfung aus "Smartphone" und "Zombie" und beschreibt Menschen, die durch den Blick aufs Handy nicht mitbekommen, was rundherum passiert.

