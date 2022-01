Gallensteine ganz ohne Schmerzen?

Bei fast 20 Prozent der Menschen findet man Gallensteine, wenn man die Organe des Oberbauchs mit Ultraschall kontrolliert. Allerdings hat nur ein Viertel der "Steinträger" auch Beschwerden.

Die Galle besteht neben Wasser aus Cholesterin, Gallensalzen, Lecithin und verschiedenen anderen Substanzen, deren Aufgabe es ist, das Fett unserer Nahrung aufzubereiten, um es der Verdauung zugänglich zu machen.

Wenn das Verhältnis der Gallenbestandteile nicht ausgewogen ist, entstehen kleine Kristalle, die sich weiter zum Gallengries entwickeln und schließlich die Größe einer Zwetschke erreichen können. Sehr häufig entstehen diese Gallensteine im Sammelbecken der Gallenflüssigkeit – nämlich in der Gallenblase. Man nimmt an, dass sich die Gallenblase in der Urzeit der Menschheit entwickelt hat, als große Mengen von fettem Fleisch auf einmal verzehrt werden mussten. So ein Festmahl war der Sippe freilich nur nach einem seltenen Jagdglück vergönnt – und da brauchte man viel Galle auf einen Sitz.

In seltenen Fällen allerdings kann sich Gallengries im Verbindungsgang von Gallenblase und Dünndarm entwickeln. Dann kommt es durch Rückstau und Schleimhautreizung häufig zu der schmerzhaften Gallenkolik. Entzündungen können auftreten, Bakterien können sich ansiedeln, es kann zur Gelbfärbung der Haut, verbunden mit Juckreiz als Begleitsymptomatik kommen.

Ich hoffe, dass bei Ihnen diese Beschwerden, die oft eine rasche operative Intervention notwendig machen würden, niemals auftreten. Achten Sie am besten auf Ihren Lebensstil. Denn eine fett- und kalorienreiche Ernährung, Übergewicht, zu viel Nikotin und Alkohol sind wesentlichen "Voraussetzungen", um Gallensteine zu entwickeln und das Risiko für ein schlimmes Gallenleiden zu erhöhen. Ihr Arzt wird Sie über Ihr persönliches Risiko sicher perfekt aufklären.

