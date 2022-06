Die Roboter-Chirurgie wird in Oberösterreich weiter ausgebaut. "Derzeit sind in unserem Land vier sogenannte ,Da Vinci‘-Operationssysteme im Einsatz", sagte Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) gestern bei einer Pressekonferenz in Linz. Ein fünfter Roboter, im Wert von 2,1 Millionen Euro, wird ab Herbst im Ordensklinikum Barmherzige Schwestern seine Dienste tun – und zwar in den Bereichen Chirurgie, HNO, Gynäkologie und Kinderurologie, sagte Stefan Meusburger, Geschäftsführer des