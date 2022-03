Fünf Dinge, auf die wir 40 Tage lang verzichten

Der Beginn der Fastenzeit ist für viele Menschen mit "guten Vorsätzen" verbunden, wie: Ich werde 40 Tage keinen Alkohol trinken oder Schokolade meiden. Nach der Faschingszeit ist ab Aschermittwoch Einkehr angesagt und damit die Chance, sein Leben bewusster zu gestalten. Auch die Redakteurinnen des Leben-Ressorts der OÖNachrichten werden fasten: Kein Auto für den Weg in die Arbeit, keine tierischen Produkte, keine neuen Kleidungsstücke, keine ausländischen Produkte und keine verplemperte Zeit vor dem Fernseher, sondern stattdessen ein flotter Spaziergang.

Wie es den Redakteurinnen bei ihren Vorhaben ergeht, welchen Stolpersteinen sie begegnen und welche Auswirkungen der Verzicht auf ihr Wohlbefinden hat, lesen Sie wöchentlich im Gesundheitsmagazin.

Milch und Eier ade: Wir leben ab heute vegan!

Besser für die eigene Gesundheit, besser für das Klima, besser für die Welt: Vegane Lebensweise findet immer mehr Anhänger. Für 40 Tage werde ich ausprobieren, wie das Leben als Veganerin schmeckt. Wann und bei welchen Lebensmitteln fällt der Verzicht besonders schwer? Wann wird meinen Kindern die Ernährungsumstellung auffallen, wie werden sie reagieren? Zwei lang geplante Abende mit fixem Menü erlaube ich mir zu schummeln, sonst lasse ich mich voller Vorfreude darauf ein, was das vegane Leben bereithält.

von Julia Evers

Ja zu A: Bis Ostern nur Österreichisches Essen

Es klingt ganz einfach: Ich verzichte in der Fastenzeit auf Nahrung aus dem Ausland. Bei näherer Betrachtung ist das Projekt doch ambitioniert. Das Frühjahr ist nicht gerade die Jahreszeit, in der die Obst- und Gemüseregale vor heimischer Ware überquellen. Und ein paar Lieblingslebensmittel fallen weg: Ist Coca-Cola österreichisch? Wie schmeckt eigentlich Getreidekaffee? Olivenöl geht natürlich auch nicht – genauso wie viele Gewürze. Und Fertigprodukte: Ein No-Go.

von Dietlind Hebestreit

Bit dem Bus in die Arbeit

Die Fastenzeit ist für mich ein guter Grund, gute Vorsätze zu fassen. Was leider nicht heißt, dass ich meine Vorhaben tatsächlich immer erfolgreich durchgezogen habe. Aber so manches Mal hab ich es wirklich geschafft, wochenlang auf Süßigkeiten, Wurst oder Alkohol zu verzichten. Dreimal hab ich vor Ostern Saft gefastet (allerdings nur für zehn Tage) – und mich danach immer wie neugeboren und federleicht gefühlt. Diesmal hab ich mir – angespornt durch meine Kolleginnen – vorgenommen, auf dem Weg zur Arbeit auf das Auto zu verzichten, wenn es die beruflichen Termine zulassen. Den detaillierten Fahrplan der Buslinie hab ich jedenfalls schon ausgedruckt.

von Barbara Rohrhofer

Ein halbstündiger Spaziergang täglich

Es klingt nach nicht viel – und wird mich dennoch eine Menge Überwindung kosten: täglich eine halbe Stunde spazieren gehen. Am Wochenende ist das bestimmt kein Problem, im Arbeitsalltag vermutlich umso mehr. Denn statt mich nach einem anstrengenden Tag im Büro und der langen Autofahrt nach Hause in der Jogginghose gemütlich auf die Couch zu legen, geht es ab heute jeden Abend nach draußen. Bei Dunkelheit genauso wie bei Wind und Wetter, Regen oder Schnee. Warum ich das überhaupt machen will? Ich habe damit eine halbe Stunde nur für mich – außerdem bin ich an der frischen Luft, krieg den Kopf frei und habe Zeit zum Nachdenken. Also, auf geht’s!

von Valerie Hader