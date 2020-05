Über Nacht wird gefastet, am Morgen braucht der Körper und vor allem das Gehirn Nährstoffe, um optimal funktionieren zu können. "Und genau deshalb ist ein gutes Frühstück so wichtig, denn es trägt viel dazu bei, wie man in den Tag startet", sagt Katrin Fischer. Sie ist Ernährungsexpertin bei der Landwirtschaftskammer Oberösterreich, wo immer wieder auch Fortbildungsveranstaltungen zum Thema "gesundes Frühstück" stattfinden.