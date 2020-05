Sonne, Licht und die frische Luft allein lassen vielen Menschen im Frühling schon das Herz aufgehen – die gelockerten Ausgangsbeschränkungen und das Wiedersehen mit den Liebsten versetzen uns aber zusätzlich noch in Hochstimmung. Kein Wunder also, dass viele nun Frühlingsgefühle verspüren. "Die gibt es tatsächlich", sagt Astrid Jorda vom Institut für Psychotherapie am Kepler-Uniklinikum in Linz.