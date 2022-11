Früherkennung von Parkinson bald möglich?

Bei der Parkinsonkrankheit gab es bisher keinen solchen Biomarker. Ein Team der ETH Zürich hat nun diese Lücke geschlossen. Das Team um die Professorin Paola Picotti hat in einer soeben veröffentlichten Studie in der Fachzeitschrift "Nature Structural and Molecular Biology" erstmals 76 Proteine vorgestellt, die sich als Biomarker für die Erkennung von Parkinson eignen könnten.

Die Forschenden haben in der Rückenmarksflüssigkeit von gesunden und an Parkinson erkrankten Menschen mehrere Proteine gefunden, deren Formen sich bei gesunden und kranken Personen unterscheiden. Die Proteinformen könnten künftig als neue Kategorie von Biomarkern für Parkinson genutzt werden.

In einem nächsten Schritt müssen nun die gefundenen Marker anhand von größeren Patientengruppen eingehend getestet und überprüft werden. Für klinische Diagnosen ist es noch zu früh. Aber beim aktuellen Wissenstand sind die Marker ein sehr starkes Signal, das die Parkinsonkrankheit anzeigt.

Sie sei sehr zuversichtlich, dass sich das Konzept der strukturellen Biomarker bewähren werde, sagte Natalie de Souza, Senior Scientist in der Gruppe um Picotti und eine der Mitautorinnen der Studie. In der Studie untersuchten die ETH-Forschenden die Rückenmarksflüssigkeit von je 50 gesunden und erkrankten Personen.