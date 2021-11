Früher schlafen zu gehen, schützt offenbar das Herz

Das ist seit langem wissenschaftlich belegt. Über die ideale Zeit gab es bisher keine Studien. Eine britische Untersuchung zeigt jetzt: Am seltensten herzkrank werden Menschen, wenn sie zwischen 22 und 23 Uhr schlafen gehen. Das ist das Ergebnis einer britischen Studie mit den Daten von mehr als 88.000 Personen. 3,6 Prozent von ihnen hatten ein Herz-Kreislauf-Leiden. Darunter waren vor allem Personen, die erst nach Mitternacht ins Bett gehen.

"Riskant ist das möglicherweise deshalb, weil das längere Schlafen in der Früh davon abhält, das Morgenlicht zu sehen. Das steuert die innere Uhr des Körpers", sagt Studienautor David Plans von der britischen Universität Exeter. Zu frühes Schlafengehen oder auch zu spätes dürfte offenbar den inneren Rhythmus eher schädigen und so negative Auswirkungen auf die Herz-Kreislauf-Gesundheit haben, so der Forscher.