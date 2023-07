Früh erkannt ist eine Heilung von Lungenkrebs fast immer möglich

Die Österreichische Gesellschaft für Pneumologie (ÖGP) hat im Hinblick auf den Welt-Lungenkrebstag am 1. August auf die Bedeutung der Früherkennung für die Therapie von Lungenkrebs hingewiesen. Im Zuge dessen soll ein Plan zur Entwicklung eines flächendeckenden Lungenkrebs-Screenings entworfen werden, hieß es in einer Aussendung.

"Es ist schon lange unser Bestreben, ein Screening mit einem Lungengesundheitsvorsorge- und Früherkennungsprogramm zu konzipieren", sagte Bernd Lamprecht, Lungen-Primar am Kepler-Uniklinikum Linz und ÖGP-Vizepräsident. Das entscheidende Problem sei, dass die Erkrankung meist erst zu einem Zeitpunkt erkannt werde, zu dem sie sich bereits in einem weit fortgeschrittenen Stadium befinde.

Heilung im Frühstadium möglich

Nur etwa 20 Prozent der Lungenkarzinome werden im Frühstadium entdeckt. Während bei frühzeitiger Diagnose und Therapie die Fünfjahresüberlebensrate rund 90 Prozent erreichen kann, bleibt die Prognose bei später Erkennung trotz moderner Therapiemöglichkeiten weit hinter den Erwartungen und Hoffnungen zurück.

Immer mehr Daten belegen, dass Lungenkrebs-Screenings zu einer Senkung der Lungenkrebs-Sterblichkeit führen. "In Studien konnte gezeigt werden, dass mittels regelmäßiger Low-Dose-Computertomographie-Untersuchungen die Lungenkrebs-Sterblichkeit bei Risikogruppen in einem Beobachtungszeitraum von zehn Jahren um bis zu 20 Prozent gesenkt werden konnte", sagte Bernd Lamprecht. Bei Frauen sei der Nutzen einer solchen Vorsorgeuntersuchung mit einer Reduktion von 40 bis 60 Prozent der Sterblichkeit sogar noch deutlicher. "Mittels CT-Screening wird Lungenkrebs nämlich wesentlich häufiger in den frühen Stadien I und II entdeckt; Stadien, in denen fast immer noch eine Heilung möglich ist."

Die Gesellschaft für Pneumologie werde einen "Masterplan" für die Umsetzung eines Vorsorge- und Früherkennungsprogramms erarbeiten. Die Daten zeigten, dass diese Erfolge nur in Kombination mit Raucher-Entwöhnungsprogrammen erzielt werden könnten. "Eine umfassende Lungenkrebsvorsorge muss auch Initiativen zur Raucherentwöhnung beinhalten. Die Primärprävention, also der Verzicht auf das Rauchen, bleibt unverändert wichtig."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper