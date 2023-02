Frauen sterben häufiger an Herzinfarkt als Männer

Frauen leben länger – verbringen aber mehr Zeit in schlechter Gesundheit als Männer. Das ist eine der wesentlichen Erkenntnisse des aktuellen österreichischen Frauengesundheitsberichts, der gestern in Wien präsentiert wurde. Demnach beträgt die durchschnittliche Lebenserwartung von Frauen hierzulande knapp 84 Jahre, die von Männern 78,9 Jahre. Nach selbst eingeschätztem Gesundheitszustand verbringen Frauen knapp 20 Jahre in mittelmäßiger bis schlechter Gesundheit, Männer 15 Jahre. Auch