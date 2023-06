Frau Professor, wie werden wir 100?

"Wie wollen wir in Zukunft alt werden?" Das ist das Thema eines Symposions, zu dem das Diakoniewerk in die Linzer Voestalpine Stahlwelt lud. Eine der Top-Referentinnen dabei war Daniela Jopp. Die gebürtige Deutsche ist Professorin an der Universität in Lausanne in der Schweiz und Direktorin des Research Center for Psychology of Health, Aging and Sport Examination (PHASE). Zu ihren Forschungsschwerpunkten zählen die Lebensbedingungen von sehr alten Menschen.