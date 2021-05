Sind Raucher anfälliger für eine Covid-19-Infektion? Kommt es bei ihnen zu schwereren Krankheitsverläufen beziehungsweise einer höherer Sterblichkeit? Kann mit Zigarettenrauch Covid-19 übertragen werden?

Es ist allgemein bekannt, dass Rauchen das Risiko für die Entstehung von Krebs-, Herz-Kreislauf- und Atemwegserkrankungen erhöht. Doch welchen Einfluss hat Nikotinkonsum auf eine Covid-19-Erkrankung? Alle Fragen, die sich Raucher in diesem Zusammenhang stellen, beantwortet Corona-Experte Bernd Lamprecht, Vorstand der Klinik für Lungenheilkunde am Kepler Uniklinikum Linz, im Rahmen einer Online-Veranstaltung der Krebshilfe am 31. Mai, dem Welt-Nichtrauchertag.

