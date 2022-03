Fräulein Grüns grandiose Frühlingskräuter

Fräulein Grün heißt eigentlich Karina Nouman und ist eine preisgekrönte Kräuterbloggerin, ihre Tipps und Rezepte begeistern Tausende Fans. Die Leidenschaft für die Natur hat die gebürtige Salzburgerin, die gerade nach Jeging im Bezirk Braunau gezogen ist, aber "zufällig" entdeckt, wie sie erzählt: "Ich war früher in der Werbebranche tätig und trotz des spannenden Jobs immer ein bisschen unzufrieden. Aber ich hatte keine Ahnung, warum", erzählt die 43-Jährige. Bis sie eine Kräuterwanderung mitgemacht hat. "Da wusste ich plötzlich, was mir gefehlt hat. Nach dem Ausflug in die Natur bin ich ins Auto gestiegen, hab meine Mama angerufen und konnte auf einmal nicht mehr aufhören zu weinen. Es war das erste Mal seit langer Zeit, dass mich wieder etwas so berührt hat."

Also hat Karina Nouman Ausbildungen gemacht, Pflanzen studiert und den Blog "Fräulein Grün" gestartet – der mittlerweile zu den erfolgreichsten im deutschsprachigen Raum gehört. Darüber hinaus hat sie Bücher geschrieben und ist selbst einer der "Stars" in dem Bildband "Flower Girls", in dem leidenschaftliche Naturliebhaberinnen porträtiert werden.

Aber zurück zu den Pflanzen: Karina Noumans Begeisterung für Kräuter ist ansteckend. "Und auch wenn viele skeptisch sind: Kräuter wirken – und zwar ziemlich stark", sagt sie. Ihr Job sei es, den Leuten zu zeigen, was alles Gutes direkt vor ihrer Haustür wächst. Im OÖN-Interview erklärt sie dann auch, welche Pflanzen uns jetzt im Frühjahr ganz besonders guttun, und verrät auch eines ihrer Lieblingsrezepte.