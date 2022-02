Verkehrstote in OÖ: Ein Drittel mehr als im Vorjahr

Darauf macht der VCÖ (Verkehrsclub Österreich)in einer Aussendung aufmerksam. 91 Menschen kamen im Vorjahr im Straßenverkehr ums Leben, im Jahr 2020 waren es 67. Das sei eine Mahnung für mehr Verkehrssicherheitsmaßnahmen, so der VCÖ.

In keinem anderen Bundesland ist die Zahl der Verkehrstoten so stark gestiegen wie in Oberösterreich. Der VCÖ betont, dass mit Tempo 80 statt 100 auf Freilandstraßen und mehr Verkehrsberuhigung im Ortsgebiet die Zahl schwerer Unfälle reduziert werden kann. Wichtig sind auch mehr präventive Maßnahmen, wie mehr öffentliche Verkehrsverbindungen in den Regionen und den starken Ausbau einer sicheren Radinfrastruktur.

„Für die Verkehrssicherheit war 2021 ein sehr trauriges Jahr. Anstatt zu sinken ist die Zahl der Verkehrstoten gestiegen“, macht VCÖ-Sprecher Mag. Christian Gratzer aufmerksam. 91 Menschen wurden in Oberösterreich im Straßenverkehr getötet, um ein Drittel mehr als im Jahr 2020.

VCÖ fordert 80 statt 100 auf Bundesstraßen

Eine wichtige Maßnahme für mehr Sicherheit im Straßenverkehr ist Tempo 80 statt 100 auf Freilandstraßen, so wie es beispielsweis in der Schweiz gilt. Auch in 22 der 27 EU-Staaten ist das Tempolimit auf Freilandstraßen mit 90, 80 oder 70 km/h niedriger als in Österreich.

Ausbau der Öffis

Nötig sind aber auch präventive Maßnahmen, wie mehr Bahn und Busverbindungen in den Regionen. Denn das tödliche Unfallrisiko war in den vergangenen drei Jahren mit dem Pkw 15 Mal so hoch wie mit dem Bus und sogar 78 Mal so hoch wie mit der Bahn, wie eine VCÖ-Analyse zeigt. Gerade am Wochenende können mit Anrufsammeltaxis und Discobusse viele schwere Unfälle von Jugendlichen und jungen Erwachsenen vermieden werden.

Gefährliches Fahrrad

Gestiegen ist zudem im Vorjahr die Zahl tödlicher Unfälle mit Fahrrad und Elektro-Fahrrad. Jeder dritte tödliche Radfahrunfall passierte in Oberösterreich. „Die Zahl der Radfahrerinnen und Radfahrer ist in den vergangenen Jahren stark gestiegen, der Ausbau der oft mangelhaften Radinfrastruktur geht aber nur langsam voran. Es braucht in den Regionen und auch Städten und Gemeinden rasch eine zeitgemäße Infrastruktur für den Radverkehr“, betont Gratzer.

In den Regionen ist es wichtig, dass Siedlungen den nächstgelegenen Ort über eine sichere Radverbindung erreichen können. Derzeit sind Siedlungen oft nur über eine Freilandstraße mit dem nächsten Ort verbunden. In den Städten und in den Gemeinden sind mehr Verkehrsberuhigung und mehr Tempo 30 statt 50 nötig. Eine Maßnahme, die auch den Fußgängerinnen und Fußgänger, insbesondere Kindern und älteren Menschen zugutekommt, so der VCÖ.

mehr...

VCÖ / Mag. Christian Boukal

Februar 2022