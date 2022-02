Test Früchtemüslis

Das unangenehme Ergebnis: Nur knapp die Hälfte der getesteten Produkte schneiden „sehr gut“ ab – darunter die Mehrheit Bio-Produkte.

Das Magazin „Ökotest“ hat 50 beliebte Früchtemüslis auf Pestizide, Schimmelpilzgifte und Schwermetalle untersucht. Das unappetitliche Ergebnis des Partnermagazins der AKOÖ: Bis zu 31 Pestizide stecken im vermeintlich gesunden Frühstück. In der Mehrzahl der konventionellen Müslis fanden sich dazu noch besonders bedenkliche Spritzgifte. Darunter in sechs Produkten solche, die in der EU gar nicht mehr eingesetzt werden dürfen.

Aber immerhin: 21 – also knapp die Hälfte – Früchtemüslis schneiden „sehr gut“ ab, davon 16 Bio-Produkte.

Spritzgifte und Glyphosat

Der Test hat ergeben, dass in den Müslis insgesamt 8 in der EU verbotene Spritzmittel enthalten sind. Dass diese Stoffe in anderen Ländern noch erlaubt sind, und die Zutaten theoretisch aus solchen Ländern stammen können, macht die Sache nicht besser, so die AKOÖ.

In der EU hoch umstritten, aber noch – immer – nicht verboten ist das krebsverdächtige Spritzgift Glyphosat, dessen massenhafter Einsatz ebenfalls die Artenvielfalt gefährdet. Das beauftragte Lebensmittellabor hat in 5 Früchtemüslis Spuren davon nachgewiesen.

Trauriger Spitzenreiter

Einen Negativrekord in der Pestiziduntersuchung stellte ein in der deutschen Fernsehwerbung prominent vertretener Sponsor auf. Sein „glutenfreies“ Müsli enthält Spuren von 31 Einzelsubstanzen. Auch weil mögliche Gesundheitsrisiken durch Wechselwirkungen kaum erforscht sind, werden Mischungen von mehreren Pestiziden als problematisch angesehen.

Mineralölbestandteile MOSH und MOAH

Entsprechend dem großen Bio-Angebot an Müslis waren unter den getesteten Produkten auch 29 Früchtemüslis aus kontrolliertem biologischem Anbau. Diese waren weitgehend unbelastet von Pestiziden, bei 10 Bio-Müslis kam es jedoch wegen gesättigten Mineralölkohlenwasserstoffen (MOSH) oder aromatischen Mineralölkohlenwasserstoffen (MOAH) zu Abwertungen.

Unter allen getesteten Früchtemüslis wurden Verunreinigungen mit MOSH in 10 Produkten, mit MOAH in 3 Produkten und in einem Müsli mit beiden Substanzen festgestellt. Lebensmittel sollten vorsorglich frei von MOSH und MOAH sein.

Augenmerk auf Zucker und Ballaststoffe

Die Tester empfehlen auf die Mengen an enthaltenem Zucker und Ballaststoffen zu achten.

Einige Müslis bestehen zu einem Viertel und mehr aus Zucker, ohne dass in der Zutatenliste Zucker, Rohrzucker oder Glukosesirup auftauchen würden. Die Süße ist natürlich und stammt vor allem aus den Trockenfrüchten – auch beim Spitzenreiter im Test, dem Bio Früchte Müsli einer Drogeriekette (32 Prozent Zucker).

Fruchtzucker aus dem Obst ist allerdings nicht gesünder als etwa weißer Haushaltszucker. Es kommt immer auf die Menge an.

Für 6 Müslis im Test gilt: Erwachsene haben schon mit einer 50-Gramm-Portion davon die Hälfte der täglichen Zuckermenge zu sich genommen, die die Weltgesundheits­organisation WHO noch für gesundheitlich unbedenklich hält.

Ballaststoffgehalte sind für gesundheitsbewusste Verbraucher:innen besonders von Interesse. Bei 8 Müslis gab es Punkteabzug, weil diese Nährwertangabe fehlte. Die deklarierten Fruchtanteile stimmen hingegen weitgehend und liegen zwischen 7 und 55 Prozent.

AK-Tipp für die Eltern

Greifen Sie für Ihre Kinder zu einem Müsli, das weniger als 15 Prozent Zucker enthält!

AKOÖ / Mag. Christian Boukal

Februar 2022