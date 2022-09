Sportlich durch den Herbst

Der Herbst liefert einige Ausreden, das persönliche Sportprogramm entweder ganz einzustellen oder zumindest in geschlossene Räume zu verlegen. Dabei gibt es gute Gründe, gerade im Herbst draußen zu trainieren.

Im Herbst wird es morgens später hell und abends früher dunkel als im Sommer. Kühler ist es auch und zwischendurch gibt es durchaus Tage, an denen Regen und Nebel Hobbysportlern die Lust aufs Joggen, Walken oder Fahrradfahren vermiesen können. Trotzdem sollte der Herbstbeginn nicht automatisch zu einer Trainingspause führen. Denn der Herbst kann auch für körperliche Betätigung im Freien eine tolle Zeit sein. Leuchtende Farben, frische Luft und raschelndes Laub können Sport im Freien zu einem Erlebnis für alle Sinne machen.

Leistungsfähiger an kühlen Tagen

Aber auch ganz pragmatische Gründe sprechen für das Herbst-Training: Dank der kühleren Temperaturen sind die Sportler leistungsfähiger als an heißen Sommertagen, außerdem sind die Lauf- und Radstrecken nicht mehr so voll. Und schließlich ist Outdoor-Sport eine gute Möglichkeit, dem Herbst- und Winterblues vorzubeugen. Lichtmangel in der dunklen Jahreszeit kann bei manchen Menschen zu einem Stimmungstief führen. Moderater Ausdauersport setzt jedoch Glückshormone, sogenannte Endorphine, frei. Dadurch fühlen sich Ausdauersportler ausgeglichener und zufriedener als Nicht-Sportler.

Funktionskleidung

Damit der Herbst tatsächlich niemandem die Sportlaune verdirbt, sollten sich Sportler in puncto Kleidung und Sicherheit unbedingt den Witterungsverhältnissen anpassen. Experten raten vor allem zu Funktionskleidung, die den Schweiß von innen nach außen weiterleitet und Feuchtigkeit von außen abweist. Zusätzlich sollte man auf das Zwiebelprinzip setzen. Die Luft zwischen den einzelnen Kleidungsschichten puffert die Wärme und schützt den Körper vor dem Auskühlen. Outdoor-Sportler sollten möglichst helle Kleidung mit Reflektoren tragen, ganz nach dem Motto: Sehen und gesehen werden.

Mit Profil

Beim Joggen oder Walken sind darüber hinaus Laufschuhe mit einem guten Profil wichtig. Sie minimieren die Gefahr, auf feuchten Blättern auszurutschen. Wer sich dann noch vor dem Training gut aufwärmt und anschließend auch an Dehnübungen denkt, kann das herbstliche Training voll und ganz genießen.

Mehr Artikel zum Thema Gesundheit finden Sie auf der Seite meinegesundheit.at, die diesen Beitrag zur Verfügung gestellt hat.