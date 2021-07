Aber mit manchen Cremes schmieren wir uns Problemstoffe auf die Haut, berichten die Konsumentenschützer der Arbeiterkammer OÖ (AKOÖ).

Das hat die deutsche Partnerorganisation der AKOÖ herausgefunden: „Ökotest“ hat 22 Sonnencremes mit einem Lichtschutzfaktor 30 auf bedenkliche UV-Filter gecheckt und im Labor auf problematische Inhaltsstoffe untersuchen lassen. Zwar fallen drei durch, eine sogar aufgrund eines krebsverdächtigen Stoffes. Zum Glück gibt es aber auch 14 empfehlenswerte Produkte, berichten die Tester

Sehr gute Sonnencremes müssen nicht teuer sein

Vier Sonnencremes im Test erhielten die Gesamtnote „sehr gut“. Die Inhaltsstoffe bekamen Bestnote und auch die Anwendungs- und Warnhinweise waren „sehr gut“. Dazu werden sie mit recyceltem Plastik verpackt.

Inhaltsstoffe unter der Lupe

Zehn weitere Sonnencremes schnitten bei den Inhaltsstoffen sehr gut ab, darunter alle Naturkosmetikprodukte mit mineralischen Filtern und bei den konventionellen Sonnencremes bekannte Namen aus Deutschland.

Zu Punkteabzug bei den Inhaltstoffen kam es bei sieben Produkten wegen dem UV-Filter Octocrylen. Der Stoff steht im Verdacht, wie ein Hormon zu wirken und das Zerfallsprodukt Benzophenon gilt als wahrscheinlich krebserregend. In sechs Produkten wurde eine geringe Menge nachgewiesen.

Filter in Sonnencremes

In allen zertifizierten Naturkosmetikprodukten sind die mineralischen Filter Titandioxid und Zinkoxid zu finden, die sich auf die Haut legen und die UV-Strahlung absorbieren, reflektieren und streuen. Titandioxid ist inzwischen als vermutlich krebserregend eingestuft, wenn man es einatmet. Die chemischen Filter in konventionellen Sonnencremes legen sich dagegen nicht auf die Haut, sondern dringen ein und absorbieren dort die UV-Strahlung. Einige dieser chemischen Filter stehen in Verdacht, wie ein Hormon zu wirken.

Tipp: So schützen Sie sich

Sonnencreme dick und mehrfach auftragen

Nach dem Schwimmen nachcremen. Für Erwachsene ist LSF 20, besser noch LSF 30, zu empfehlen und für Kinder sollte es LSF 50 sein.

