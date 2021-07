Produktwarnung: Abtei Magnesium Calcium + D3

In den beiden Chargen L 9320150 und L 0080520 von „Abtei Magnesium Calcium + D3“ wurden erhöhte Mengen der möglicherweise gesundheitsschädlichen Substanz 2-Chlorethanol gefunden, weshalb gemeinsam mit den zuständigen Behörden ein Produktrückruf initiiert wurde.

Die beiden Chargen von Omega Pharma die vom Rückruf betroffen sind: Chargennummern L 9320150 (MHD: 08/2021) und L 0080520 (MHD: 02/2022).

Um die Sicherheit der Verbraucher und ihrer Familien zu gewährleisten, untersucht das Unternehmen vorsichtshalber weitere Chargen von Abtei Magnesium Calcium + D3. Dabei steht es in engem Austausch mit den zuständigen Behörden.

Omega Pharma erleichtert allen Personen, die ein Abtei Magnesium Calcium + D3 Produkt gekauft haben, die Rückgabe des Produkts. Es kann gegen volle Rückerstattung des Kaufpreises am Ort des Kaufes zurückgeben werden, auch ohne den Kassenbeleg vorzulegen.

Bei Fragen können sich Verbraucher auch an die Hotline +49 (0)7032 / 9154 200 (Mo-Do: 09:00-12:00, 13:00-16:00; Fr: 09:00-13:00) oder per E-Mail an wissenschaft@perrigo.com wenden.

