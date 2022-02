Obst aus der Plastikflasche  Rote Smoothies im Vergleich

Diese Meinung untersuchte die Arbeiterkammer OÖ (AKOÖ). Beim Vergleich, was die Fruchtzubereitungen – „roten Smoothies“ – aus der Flasche wirklich können, zeigten sich große Unterschiede.

Smoothies sind lebensmittelrechtlich nicht klar definiert. Im Allgemeinen versteht man darunter ein Mischgetränk aus Fruchtsaft und püriertem Obst und/oder Gemüse, das eine sämige Konsistenz aufweist, so die AKOÖ. Für „Rote Smoothies“ beispielsweise werden oft rote Früchte wie Erdbeeren, Johannisbeeren oder Himbeeren verwendet. Aber auch die Kombination nicht roter Früchte mit Trauben- oder Rote Beete Saft, die in Österreich „Rote Rüben“ heißen, können eine Rotfärbung ergeben.

Billig und Gut?!

Die AKOÖ wollte wissen, welche Zutaten in den roten Produkten aus dem Handel stecken und kaufte 20 Smoothies (darunter 3 Bio-Erzeugnisse). Der Inhalt lag zwischen 237 und 300 Milliliter. Bereits beim Preis zeigten sich mit 40 Cent bis 1,08 Euro pro 100 ml große Unterschiede. Der Preis sagt allerdings nichts über die Zusammensetzung der Smoothies aus, so die Tester der AKOÖ.

„Weichis“ – Wie viel Fruchtpüree ist im Smoothie?

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) setzt für einen guten Smoothie einen Anteil von mindestens 50 Prozent an „ganzem” Obst oder Gemüse in Stücken oder Pürees voraus. Der qualitätsbestimmende Anteil an Frucht- und Gemüsepüree oder -mark der Smoothies im Test der AKOÖ lag zwischen 27,8 und 71 Prozent.

Zusätze unerwünscht

Smoothies sollten laut DGE keine Zusätze wie Zucker, Aromen, Lebensmittelzusatzstoffe oder isolierte Nährstoffe enthalten. Der Großteil der getesteten Smoothies erfüllt diese Kriterien auch zur Gänze. Zwei Produkte enthielten den Zusatzstoff Ascorbinsäure als Antioxidationsmittel. In einem Produkt fand sich Süßkartoffelextrakt, in einem weiteren Guaranaextrakt sowie zugesetzte Vitamine.

Extrem viel Zucker

Auch ohne Zusatz von Zucker, enthaltet das „Pressobst“ pro Flasche circa 23 bis 32,5 Gramm fruchteigenen Zucker. Nicht wenig, wenn man bedenkt, dass die WHO-Empfehlung für die Aufnahme von Zucker bei maximal 10 Prozent der täglichen Gesamtenergiezufuhr liegt. Das sind bei 2.000 kcal maximal 50 Gramm Zucker pro Tag. Smoothies sollten daher, wenn überhaupt, nur gelegentlich eine Portion Obst oder Gemüse am Tag ersetzen.

Forderung nach einheitlichen Regeln für die Drinks

Der Anteil an Püree oder Mark war bei neun Produkten im Test anhand der Zutatenliste nicht eindeutig bestimmbar. Laut der allgemeinen Lebensmittelinformations-Verordnung sind Prozentangaben nämlich nur für explizit beworbene Früchte verpflichtend. Für Smoothies selbst gibt es derzeit keinerlei gesetzliche Vorgaben. Die AKOÖ fordert daher eine rechtlich verbindliche Regelung für diese Produkte.

Besser frisch und selbst machen

Bei Fertig-Smoothies gehen beim Pasteurisieren oftmals wichtige Nährstoffe wie hitzelabile Vitamine teilweise verloren. Außerdem werden Obst und Gemüse zumeist geschält, sodass es zu einem Verlust an wertvollen Ballaststoffen kommt. Daher die Empfehlung der AKOÖ: Smoothies aus frischem, saisonalem Obst und Gemüse inklusive Schale selber machen. So bleiben alle wertvollen Inhaltstoffe erhalten und der Konsument weiß genau, was drin ist.

AKOÖ / Mag. Christian Boukal

Februar 2022