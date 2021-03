Krebs maßgeschneidert und zielgerichtet behandeln

Immun-Checkpoint-Inhibitoren bei Melanom mit Metastasen:

Das Melanom ist ein bekannt aggressiver Krebs, der früh Absiedelungen bildet und eine schlechte Prognose hat. Sogenannte Immun-Checkpoints spielen bei der Aktivierung des Immunsystems gegen Krebszellen eine wesentliche Rolle. Darunter versteht man Rezeptorproteine an der Oberfläche von T-Zellen (d.s. weiße Blutzellen, die zur Abwehr dienen). Wenn spezifische Signalstoffe an die Checkpoints anbinden, wird die T-Zelle gebremst. Dieser Mechanismus dient der natürlichen Regulierung des Immunsystems, um zum Beispiel überschießende Reaktionen, wie bei Autoimmunerkrankungen, zu verhindern. Leider können auch Tumorzellen solche Signalstoffe ausbilden, die über die Checkpoints das Immunsystem dann hemmen. Mittels Immun-Checkpoint-Hemmer gelingt es, das Anbinden und somit das Bremsen des Immunsystems zu verhindern. So kann die Abwehr den Tumor effektiv bekämpfen. Die Checkpoint-Inhibitoren sind künstlich hergestellte Antikörper, von denen der erste 2011 in Europa zugelassen worden ist, und die mittels Infusion verabreicht werden.





Man kann sie als Revolution in der Behandlung etwa von Haut-, Nierenzell- und Lungenkrebs bezeichnen. „Mit dieser Therapie konnte die 5-Jahres-Überlebensrate bei metastasiertem Melanom von fünf Prozent auf 50 Prozent gesteigert werden. In naher Zukunft sind neue Verabreichungsschemata zu erwarten, von denen man sich ein noch besseres Ansprechen auf die Therapie erhofft“, erklärt Univ.- Prof. Dr. Wolfram Hötzenecker, Vorstand der Klinik für Dermatologie und Veneralogie im Kepler Universitätsklinikum Linz.