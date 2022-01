Kindersnacks  Nichts für die tägliche Schuljause

Kinder lieben Wurst. Doch bei all diesen Produkten im Test handelt es sich um stark verarbeitete Lebensmittel, die viel Fett und Salz enthalten. Dies verdeutlicht auch das britische Ampelsystem, das in beiden Bereichen rot aufleuchtet. Die bewerteten Produkte sollten aus ernährungsphysiologischer Sicht demnach nur in geringem Maße verzehrt werden.