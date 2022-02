KFV: Unfallprävention wegen vieler Wintersportunfälle besonders wichtig

Ein verhältnismäßig guter Tourismussaisonstart mit schönen Wetter- und Schneebedingungen begünstigt schon am Jahresbeginn die negative Unfall-Bilanz. Die für die Saison erwarteten Unfallzahlen werden deutlich höher ausfallen als noch zu Beginn der Saison erhofft, so das KFV. Das Kuratorium rechnet mit mindestens 25.000 Verletzten durch Wintersportunfälle. Die Präventionsexperten des KFV plädieren für umsichtiges Verhalten auf den Pisten und Beachtung der wichtigsten Schutzmaßnahmen.

Unfallpräventionsexpert:innen des KFV haben ihre Prognosen für die Zahlen der Skiunfälle in der aktuellen Saison nach oben korrigiert. Mancherorts melden die Unfallambulanzen eine Auslastung beinahe auf Vor-Corona-Niveau. „Die Pandemie-bedingten Einschränkungen sind bis jetzt nicht so einschneidend ausgefallen wie im letzten Jahr, deswegen sind in der heurigen Saison wieder wesentlich mehr Skifahrende auf den Pisten“, so Dr. Johanna Trauner-Karner, Leiterin des Forschungsbereich Sport- und Freizeitsicherheit im KFV. „Die für die Saison erwarteten Unfallzahlen werden aus jetziger Sicht deutlich höher ausfallen als noch zu Beginn der Saison prognostiziert. Das KFV rechnet nunmehr mit mindestens 25.000 Verletzten durch Wintersportunfälle in der diesjährigen Saison. Das entspricht noch nicht ganz dem Vor-Corona Niveau (2019: 40.000 Wintersportunfälle), ist aber dennoch eine sehr hohe Zahl“, so Trauner-Karner. Mit einer Inzidenz von ein bis zwei spitalsbehandelten Verletzten auf 100 Sportler zählt der in Österreich so beliebte Wintersport – allen voran das Skifahren – zu den unfallträchtigsten Freizeitaktivitäten.

Hunderte Spitalsbetten pro Tag für verunfallte Wintersportler

„Rund ein Drittel der beim Wintersport verunfallten Personen muss aufgrund der Verletzungsschwere stationär behandelt werden“, so Trauner-Karner. Bei einer durchschnittlichen stationären Behandlungsdauer von sechs Tagen sind das hunderte Spitalsbetten die pro Tag in der Wintersaison belegt werden – eine hohe Zusatzbelastung für die Spitäler.

Geschwindigkeit, Trainingsstand, Abstand und Schutzausrüstung

Besonders vorsichtig sein sollten alle, die bereits längere Zeit gar nicht oder an einem Skitag schon längere Zeit auf den Skiern oder am Snowboard verbracht haben. Die Unfallstatistik zeigt: Zwischen 14:00 und 15:00 Uhr sowie kurz vor der Mittagspause ereignen sich besonders viele Unfälle. Hinzu kommt, dass durch schnellere Lifte und hohe Beforderungskapazitaten Skifahrer inzwischen wesentlich länger auf der Piste unterwegs sind. Die reine Fahrzeit beträgt durchschnittlich 95 Minuten pro Skitag – umso wichtiger ist es, regelmäßig Pausen zu machen.

Eine weitere häufige Unfallursache ist die zu hohe Geschwindigkeit: Rund die Hälfte der Skifahrenden erreichen Spitzengeschwindigkeiten von fast 70km/h. „Ungeschützt und ungebremst gegen ein hartes Hindernis (Wand, Baum etc.) entspricht ein Aufprall mit 70 Stundenkilometern ungefähr einem Sturz aus einer Höhe von 20 Metern – das wäre der 5. Stock eines Gebäudes“, so Trauner-Karner. Mangelnde Kondition und eingerostete Fahrtechnik können schnell zu schmerzhaften Verletzungen, wie Knochenbrüche sowie Sehnen- und Muskelverletzungen führen. Am häufigsten sind Knie, Schultern und Unterschenkel betroffen. Daher ist es heuer besonders wichtig, vor dem Ausflug Kraft und Koordination durch Skigymnastik aufzubauen.

Helm auch beim Rodeln – Kinder sitzen hinter dem Erwachsenen

Besondere Vorsicht gilt auch bei den belieben Rodel-Familienausflügen: Kopfverletzungen sind dabei keine Seltenheit. Sie liegen bei den schweren Unfällen sogar an erster Stelle. Ein Helm ist hier sowohl für Kinder als auch Erwachsene ein wichtiger Begleiter. Kinder sitzen hinter dem Erwachsenen sicherer als vorne.

KFV-Tipps für den Winter

Vor dem Wintersport: Durch Kraft- und Koordinationstraining Fitness aufbauen.

Material-Check: Skibindungseinstellung von Fachleuten überprüfen lassen.

Beim Ski Ausleihen den Ski wählen, der dem Fahrkönnen entspricht.

Umsichtiges Verhalten auf der Piste: Geschwindigkeit anpassen und FIS-Regeln beachten.

Ob Skifahren, Eislaufen oder Rodeln: Helm und Rückenprotektor tragen.

Regelmäßig Pausen einlegen und genügend trinken. Aber: Verzicht auf Alkohol!

Im alpinen Gelände: Lawinen-Pieps, Schaufel und Sonde sind immer mit dabei. Zusätzlich im Rucksack: Erste-Hilfe-Pack, Stirnlampe und Biwaksack.

Skitechnik und Lawinenkunde mit dem Kursangebot der alpinen Vereine verbessern.

Helm auf beim Rodeln! Kinder sollten hinter dem Erwachsenen sitzen.

