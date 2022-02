Fleisch ist uns nicht wurscht  Kampagne von WWF und DIE UMWELTBERATUNG

Mit der Kampagne „Fleisch ist uns nicht wurscht“ wollen der WWF und „die umweltberatung“ zeigen, dass es köstliche Alternativen gibt, die eine Reduktion des Fleischkonsums leicht machen. Und sie will zu einer Veränderung im Fleischkonsum anregen: hin zu weniger und besserem Fleisch.

Fleisch am Mittagstisch nur alle „heiligen Zeiten“ – das ist lang vorbei. Billiges Fleisch aus dem Supermarkt ist täglich verfügbar. Das hat Auswirkungen, die die Initiatoren der Kampagne „Fleisch ist uns nicht wurscht“ ihren Lesern ins Bewusstsein rufen wollen. Zugleich bieten sie auf ihrer Seite einen Überblick, welche Alternativen im Gemüse stecken. Zum Beispiel sorgt eine Kombination aus Linsen und Erdäpfeln für mehr Eiweiß als Fleisch. In Bohnen, Linsen, Körnern und buntem Gemüse steckt viel drin – mit guter Zubereitung und dem Aroma von Kräutern und Gewürzen kann das Optimum herausgeholt werden.

Pflanzliches Eiweiß

Auf der Kampagnenseite informiert „die umweltberatung“ über

Besser für Mensch, Tier und Umwelt

Die Österreicher essen aktuell dreimal so viel Fleisch wie von Expert:innen empfohlen, so DIE UMWELTBERATUNG. Mit 63 kg pro Jahr liegen die Landsleute im europäischen Spitzenfeld. Zu viel Fleisch wird in Zusammenhang mit Diabetes, Herz- und Kreislauferkrankungen gebracht. Weniger und besseres Fleisch ist daher gut für die Gesundheit und gut für das Wohlbefinden.

Weniger und dafür besseres Fleisch sorgt auch für eine Veränderung im Tierwohl: Massentierhaltung wird manchmal mit Tierquälerei gleichgesetzt, kann zu gehäuften Krankheitsfällen führen, die wiederum zu übermäßigem Einsatz von Antibiotika führen.

Die Fleischproduktion hat natürlich auch Auswirkungen für Umwelt und Tiere. Fleischprodukte generieren 43 Prozent der ernährungsbezogenen Treibhausgas-Emissionen in Österreich, führen zu einem enormen Ressourcenverbrauch und gefährden die Artenvielfalt, so die Kampagne. Ein nachhaltiger Fleischkonsum wirkt sich somit positiv auf die Umwelt aus.

Ersatz von Kuhmilch, Calcium aus Pflanzen

DIE UMWELTBERATUNG bietet auf ihrer Seite auch Informationen über Ersatz von Kuhmilch und über Möglichkeiten Calcium aus Pflanzen aufzunehmen.

DIE UMWELTBERATUNG / Mag. Christian Boukal

Februar 2022