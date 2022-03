Fisch nur selten essen

Je seltener Fisch auf den Teller kommt desto besser. Dass es auch pflanzliche Alternativen gibt, verrät „DIE UMWELTBERATUNG“.

Fisch ist zwar gesund, dennoch nennt „DIE UMWELTBERATUNG“ gute Gründe, weniger Fisch zu essen: Die Fischerei im Meer ist klimaschädlich. Viele Fischarten sind vom Aussterben bedroht. Und es gibt nicht genug österreichischen Fisch als Alternative zum Meeresfisch. Daher: So gut es geht auf Fisch verzichten! Und wenn doch: Dann Biofisch aus der Region, rät, die Einrichtung der Wiener Volkshochschulen GmbH, basisfinanziert von der Wiener Umweltschutzabteilung – MA22.

Weniger ist mehr

Die derzeitigen Fisch-Empfehlungen von mindestens ein bis zwei Portionen Fisch in der Woche brauchen dringend eine kritische Revision, so DIE UMWELTBERATUNG. In Frage gezogen muss neben ökologischen Aspekten auch der gesundheitliche Nutzen von mageren Fischarten, die meist fettreich mit Panier oder Saucen zubereitet werden.

Der Fischkonsum in Österreich, der pro Person bei durchschnittlich 7,3 Kilo jährlich liegt, ist nur noch durch Importe möglich. Das hat große Auswirkungen auf die Fischbestände und das Klima. Auf eine gesunde Ernährung ohne Fisch weist die Umweltzorganisation auf ihrer Seite hin: Täglich eine Handvoll Nüsse, zwei Portionen Obst und drei Portionen Gemüse der Jahreszeit entsprechend und in Bio-Qualität sind die Basis. Und wenn Fisch, dann wenn möglich Bio-Qualität.

Das macht den Biofisch aus

Seit 2009 gibt es einheitliche EU-Richtlinien für Biofischzucht. Zusätzlich folgen viele heimische Betriebe den Vorgaben von anerkannten Bioverbänden. So züchtet etwa die ARGE Biofisch – eine Gruppe von Waldviertler Fischbauern – nach den Richtlinien von Bio-Austria.

Bei der Biofischzucht wird auf einen ökologisch intakten Lebensraum und eine kontrolliert biologische Aufzucht besonders geachtet. Die Besatzdichten sind in der Ökoaquakultur wesentlich geringer als in konventionellen Aquakulturen. Als Umgebung während der Aufzucht werden in Österreich nur naturnahe Erdteiche akzeptiert.

Das Futter gibt den Ausschlag

Auch bei der Fütterung der Biofische müssen klare Richtlinien eingehalten werden. Interessant ist hier der Unterschied zwischen den Futtermitteln für Raubfische und für die sogenannten Friedfische. Raubfische werden zu einem großen Teil mit Fischmehl beziehungsweise Fischöl gefüttert. Dieses stammt für die Fütterung von Biofischen entweder aus biologischen Fischzuchten oder von Wildfischen aus nachhaltiger Fischerei. Zu den Raubfischen gehören etwa Forelle, Saibling, Hecht, Wels, Barsch und Zander.

Friedfische ernähren sich dagegen vorwiegend von Plankton und brauchen daher kein Fischmehl. Ihr Futter stammt zum Großteil aus der Naturnahrung des Teiches, der restliche pflanzliche Anteil aus biologischer Landwirtschaft. Zu den Friedfischen zählen zum Beispiel Karpfen, Schleie. Weil bei ihrer Fütterung auf Fischmehl oder Fischöl verzichtet werden kann, gelten sie als nachhaltiger. Wer also bei der Ernährung besonderen Wert auf die Umwelt legt, dem seien Karpfen (der seinen schlechten Ruf schon lange verloren hat) & Co. empfohlen.

Fischkonsum heizt das Klima an

Industrielle Fischflotten stoßen mit ihren Motoren große Mengen an Treibhausgasen aus, und die Kühlung und der weiten Transportwege sind sehr energieintensiv. Darüber hinaus zeigt eine Studie des Kieler Geomar Helmholtz-Zentrums für Ozeanforschung, dass der Fischfang auch den Meeresgrund aufwirbelt, was sich negativ auf das Klima auswirkt.

Meereslebewesen nehmen im Wasser gelöstes CO2 auf und wandeln es in Biomasse um. So gelangt es entlang der Nahrungskette über Plankton in kleine und größere Fische. Ihre Ausscheidungen landen am Meeresgrund und können dort Jahrtausende lang gebunden bleiben und das Klima nicht beeinträchtigen, berichtet DIE UMWELTBERATUNG. Doch der Mensch greift durch die Industriefischerei in dieses Gleichgewicht ein.

Besonders problematisch ist die Fischerei mit den schweren Grundschleppnetzen zum Fang von Schollen und Garnelen. Mit diesen Netzen werden Meeresboden und Seegraswiesen durchgewirbelt und dabei wird massenhaft CO2 freigesetzt. Eine aktuelle Studie von 26 amerikanischen Klimaforscher:innen zeigt auf, dass die Grundschleppfischerei jährlich 1,5 Gigatonnen CO2 freisetzt – mehr als die weltweite Luftfahrt. Denn ein Quadratkilometer Seegraswiese im Meer speichert in etwa 10mal mehr CO2 als dieselbe Fläche Wald.

Wird hingegen weniger gefischt, könnten Meeresökosysteme durch die Aufnahme und das Speichern von größeren Mengen Kohlenstoff den Klimawandel deutlich vermindern, erklärt DIE UMWELTBERATUNG.

DIE UMWELTBERATUNG / Mag. Christian Boukal

März 2022