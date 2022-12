Fieber bei Kindern

Fieber ist einer der häufigsten Gründe dafür, dass ein Kind in die Arztpraxis oder in eine Notfall-Ambulanz gebracht wird.

Bei Kindern spricht man ab einer Körpertemperatur von 38,5 Grad Celsius (°C) von Fieber, bei Säuglingen unter drei Monaten schon ab 38,0 °C.

Abwarten

Viele Eltern machen sich Sorgen, wenn bei ihrem Kind die Temperatur ansteigt. Sie fragen sich, ob sie zum Arzt oder in eine Notfallambulanz gehen sollen. Man kann aber erst einmal abwarten: Die meisten Kinder haben eine harmlose Virusinfektion. Sie können zu Hause umsorgt werden und sind innerhalb von zwei, drei Tagen wieder gesund. Ihr Körper besiegt die Viren ganz allein.

Nur etwa eines von 100 fiebernden Kindern hat eine ernste Erkrankung, die ärztlich behandelt werden muss. Dabei handelt es sich meist um eine bakterielle Entzündung wie etwa eine Lungenentzündung.

Symptome

Oft kann man Kindern bereits ansehen, dass sie Fieber haben. Ein gerötetes Gesicht, müde wirkende oder glasige Augen und eine blasse Haut sind typische Anzeichen. Auch wenn sich Stirn oder Nacken heiß anfühlen, kann das auf Fieber hindeuten. Manche Kinder haben dann keinen Appetit oder weinen schnell.

Ein Besuch in der Arztpraxis oder Notfallambulanz ist nötig:

wenn das Fieber über 39 °C (bei Säuglingen über 38 °C) steigt

schubweise oder wiederholt auftritt

länger als drei Tage anhält

wenn es zu einem Fieberkrampf kommt

bei einem steifen Nacken, Teilnahmslosigkeit, Unruhe oder Verwirrtheit

bei Erbrechen, Durchfall oder Bauchschmerzen

wenn das Kind einen Hautausschlag hat

längere Zeit nicht trinken will

es ihm seit dem letzten Arztbesuch schlechter geht

Reaktion der Immunabwehr

Bereits heftiges Herumtollen, größere Aufregung oder sehr warme Kleidung können dazu führen, dass sich ein Kind heiß anfühlt, ohne dass es Fieber hat und krank ist. Das liegt unter anderem daran, dass Kinder später anfangen zu schwitzen als Erwachsene. Auch wenn ein Kind Zähne bekommt, kann die Körpertemperatur steigen.

Fieber ist meist eine Reaktion auf Krankheitserreger. Der Körper reagiert, indem er den Stoffwechsel und die Immunabwehr schneller arbeiten lässt und dabei mehr Wärme erzeugt. Fieber ist also keine Erkrankung, sondern eine normale Antwort des Körpers.

Ursachen für Fieber können sein:

Viren oder Bakterien: zum Beispiel bei einer Erkältung, Mittelohrentzündung, Harnwegs- oder Magen-Darm-Infektion – aber auch bei Kinderkrankheiten wie Dreitagefieber, Mumps, Masern, Röteln, Scharlach und Windpocken.

eine Impfung: weil das Immunsystem des Kindes Abwehrstoffe gegen die Erreger entwickelt.

Durstfieber: Das Kind fiebert, weil es zu wenig getrunken hat. Das kann auch passieren, wenn das Kind stark erbricht oder Durchfall hat.

Sonnenbrand und Sonnenstich.

Hautkrankheiten wie die Nesselsucht.

selten ernsthafte Erkrankungen wie Lungen- oder Hirnhautentzündung, Blinddarmentzündung und Gelenk- oder Knochenmarksinfektion.

sehr selten Stoffwechselerkrankungen, rheumatische Erkrankungen oder allergische Reaktionen auf Lebensmittel und Medikamente.

Falls nach einer Fernreise Fieber auftritt – auch nach einigen Wochen – ist es wichtig, die Ärztin oder den Arzt darauf hinzuweisen. Eine gezielte Untersuchung kann dann klären, ob sich das Kind während der Reise angesteckt haben könnte.

Hohes Fieber

Viele Eltern sorgen sich, dass hohes Fieber gefährlich werden kann. Fieber an sich schadet jedoch nur in Ausnahmefällen und steigt selten auf über 41 °C an. Höhere Temperaturen können gefährlich werden, sind aber selten.

Bei Fieber schwitzt ein Kind stärker. Das kann zu einem Flüssigkeitsmangel führen. Ärztliche Hilfe wird nötig, wenn ein Kind das Trinken verweigert oder Anzeichen eines Flüssigkeitsmangels länger bestehen bleiben wie

eine eingesunkene Fontanelle bei Kleinkindern

ein trockener Mund und trockene Lippen

eingesunkene Augen

fehlende Tränen

ein insgesamt schlechtes Aussehen des Kindes

Manchmal kommt es durch das Fieber zu einem Fieberkrampf – vor allem bei Kindern zwischen drei Monaten und fünf Jahren. Ein Fieberkrampf kann zwar beängstigend wirken, dauert aber meist nur wenige Minuten und ist normalerweise harmlos. Dennoch ist ein Arztbesuch nach einem Fieberkrampf sinnvoll.

Fieberthermometer

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Körpertemperatur zu messen. Gerade für kleine Kinder ist es wichtig, dass es schnell geht und mit möglichst wenig Aufwand wie An- und Ausziehen oder Stillhalten verbunden ist. Viele Mütter und Väter fühlen erst mal mit der Hand, ob sich Stirn oder Nacken des Kindes heiß anfühlen.

Mit einem Fieberthermometer lässt sich die Körpertemperatur dann genau messen – am besten dreimal täglich. Am zuverlässigsten sind Messungen mit einem digitalen Thermometer im Po. Viele Eltern benutzen auch ein Ohr- oder Stirnthermometer. Messungen im Mund oder unter der Achsel sind erst bei Kindern ab vier Jahren sinnvoll. Wie lange eine Messung dauert, hängt davon ab, wo das Fieber gemessen und welches Thermometer verwendet wird – die Bedienungsanleitung gibt meist genauere Auskunft.

Behandlung

Normalerweise benötigt ein fieberndes Kind kein fiebersenkendes Mittel. Eine Behandlung mit fiebersenkenden Medikamenten – als Zäpfchen oder Saft – kann aber hilfreich sein, wenn das Fieber hoch ist (über 39,5 °C) oder sich das Kind sehr unwohl fühlt. Die Dosierung der Mittel richtet sich nach dem Alter und Körpergewicht des Kindes und muss im Beipackzettel nachgelesen werden. Lässt sich das Fieber nicht innerhalb von ein bis vier Stunden senken, sollte ärztlicher Rat hinzugezogen werden.

ASS nur vom Arzt

Der Wirkstoff Acetylsalicylsäure (ASS) darf bei Kindern nur auf ärztliche Anweisung gegeben werden. ASS kann bei Kindern und Jugendlichen eine seltene, aber gefährliche Nebenwirkung auslösen („Reye-Syndrom“).

Hausmittel wie kalte Wadenwickel oder lauwarme Bäder sind beliebt, kühlen den Körper aber nur äußerlich. Wenn sie dem Kind gut tun, spricht nichts dagegen. Wichtig ist es, ein Kind mit Fieber nicht zu dick einzupacken, damit sich die Wärme nicht im Körper staut.

Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen/ Red.

Dezember 2022



Bild: Kaspars Grinvald/shutterstock.com

