Bettnässen: Niemand ist Schuld

Man kann versuchen, die Trinkmenge anders zu verteilen. Das Kind trinkt dann tagsüber bis etwa 17 Uhr so viel, dass es abends kaum noch Durst hat. In den beiden Stunden vor dem Schlafengehen trinkt es dann nur noch wenig. Koffein- oder zuckerhaltige Getränke wie Softdrinks und Cola sollte es vor allem am Abend besser vermeiden.