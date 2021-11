Betriebliche Gesundheitsförderung: Rekord an gesunden Betrieben

Wichtiger Gradmesser dafür ist das Gütesiegel für Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF): Fast 400 Betriebe erhielten vor Kurzem offiziell die hohe Auszeichnung von der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) – ein Rekord!

Das BGF-Gütesiegel würdigt herausragende Gesundheitsprojekte eines Betriebs und wird für drei Jahre verliehen.

BGF-Boom trotz Corona

Corona verlangt den heimischen Betrieben einiges ab. Trotz akuter Themen wie Maske, Impfung oder Homeoffice behielten viele Firmen auch die Grundsatzfrage im Auge: Wie schaffen wir insgesamt gesündere Arbeitsabläufe für unsere Mitarbeiter:innen? Stolze 386 Firmen – so viele wie noch nie – initiierten auch in der Krise phantastische Projekte zur allgemeinen Verbesserung der Gesundheit im Betrieb. Dafür tragen sie jetzt das „BGF-Gütesiegel 2021 – 2023“. In Summe sind dabei zusätzliche 131.000 gesündere Arbeitsplätze in Österreich entstanden.

617.000 gesündere Arbeitsplätze – freiwillig!

Mit den Neuzugängen wächst die Zahl der ausgezeichneten Betriebe auf insgesamt 1.673 Unternehmen. Gemeinsam stehen sie alle für 616.924 gesündere Arbeitsplätze im Land. Die Gesamtzahl beweist auch eindrucksvoll die Nachhaltigkeit der Betrieblichen Gesundheitsförderung: Einige Unternehmen erhielten ihr BGF-Gütesiegel heuer bereits zum sechsten Mal in Folge. Betriebe, die mit der ÖGK ein BGF-Projekt starten, tun dies freiwillig – ohne gesetzliche Verpflichtung.

Offen für alle – aber mit strengen Kriterien

Prinzipiell kann jeder Betrieb ein BGF-Gütesiegel bei der ÖGK beantragen. Jedoch müssen die eingereichten Projekte dem exakten Bedarf des Betriebs entsprechen und die Prüfkriterien des Österreichischen Netzwerks BGF erfüllen. In der Praxis setzen viele Unternehmen neben der gesundheitsförderlichen Gestaltung der Arbeitsbedingungen auf klassische Themen wie gesunde Ernährung, Bewegung, Resilienz und gesunde Führung. Egal, was im Einzelfall nötig ist: Die Gesundheitsprofis der ÖGK begleiten – bei Bedarf – jedes Projekt mit Rat und Tat.

Mächtige Wirkung statt „Spielerei“

Das BGF-Programm der ÖGK macht Gesundheit zu einem wichtigen Element zur Steuerung des gesamten Unternehmens. Die Wirkungen sind ebenso mächtig wie vielfältig: BGF schärft die Motivation im Team, festigt die Firmenbindung, kappt Burnout-Stolperdrähte und senkt nebenbei auch noch Krankheits- und Krankenstandskosten. Wissenschaft und Praxis bestätigen: Jeder in BGF investierte Euro kommt dem Betrieb mehrfach zurück!

Gesundheitsminister, Fonds Gesundes Österreich (FGÖ) und ÖGK gratulieren

Ihren herzlichen Dank und ihre Anerkennung für den Rekord bringen auch dieses Jahr Gesundheitsminister Dr. Wolfgang Mückstein, Dr. Klaus Ropin, Geschäftsführer des Fonds Gesundes Österreich (FGÖ) sowie ÖGK-Obmann Andreas Huss MBA, zum Ausdruck.

