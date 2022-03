Beautyfood  Nahrung für Haut, Haare und Nägel

Ob Heidelbeere, Avocado oder Walnuss, viele Köstlichkeiten schmecken nicht nur gut, sondern tragen auch zur äußeren Attraktivität bei.

Die Lebensmittel, die wir täglich essen (oder weglassen), tragen zu unserem äußeren Hautbild ebenso bei, wie die übrigen Komponenten unseres Lebensstils: ausreichend Schlaf, Entspannung, Bewegung, frische Luft und wenig Stress.

Der Einfluss der Ernährung auf Gesundheit und Aussehen ist längst unstrittig, lediglich die genauere Ausgestaltung (verschiedene Diätformen etc.) unterliegt einem stetigen Wandel. Seit Jahren einigermaßen etabliert ist der Begriff „Superfood“. Er umschreibt Nahrungsmittel, die aufgrund ihres Nährstoffgehalts mit einem höheren gesundheitlichen Nutzen in Verbindung gebracht werden als andere.

Aus diesem Modebegriff hat sich ein weiteres Trendwort – „Beautyfood“ – entwickelt. Gemeint sind Nahrungsmittel, mit denen man das Aussehen positiv beeinflussen kann. „Es handelt sich um Lebensmittel, die zu einer gesunden Haut, sowie gesunden Haaren und Nägeln beitragen. Eine gezielte Ernährung ist Teil einer ganzheitlichen Schönheitsmedizin“, sagt Dr. Matthias Koller, Anti-Aging-Mediziner und Facharzt für Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie in Linz.

Auswahl an besonders wirksamen Lebensmitteln

Ernährung für eine gesunde und schöne Haut beinhaltet einen hohen Anteil an Mineralstoffen, Spurenelementen und Antioxidantien. Sie regeln in unserem Inneren Stoffwechselprozesse, die direkt auf unser Äußeres wirken. Generell lässt sich sagen: Essen Sie möglichst viel Gemüse, Obst und Beeren. Finger weg von Fertiggerichten, Fastfood, raffiniertem Zucker; und essen Sie Fleisch nur in kleinen Mengen.

Im Folgenden finden Sie eine Auswahl von Lebensmitteln, die eine effektive Wirkung auf unser Äußeres haben. Sie stärken Haare und Nägel und bringen die Haut zum Strahlen.

Beeren

Egal ob Heidelbeeren, Brombeeren, schwarze Johannisbeeren oder Himbeeren, Beeren sind wahre „Beauty-Bonbons“. Wegen ihres hohen Vitamin C-Gehaltes fördern sie ein straffes Bindegewebe, da Vitamin C die Kollagenbildung fördert. Neben einem hohen Vitamingehalt enthalten Beeren sekundäre Pflanzenstoffe, die Polyphenolen. Diese sind zum Schutz der Pflanze vor äußeren Einflüssen (z.B. der Sonne) gedacht und sind daher gute Radikalfänger für unseren Körper. Sie schützen die Zellen.

Walnüsse

Die Walnuss hat gleich mehrere positive Eigenschaften: Sie liefert wertvolles Vitamin E für unsere Haut, außerdem Pantothensäure (Vitamin B5). Dieses Vitamin verbessert die Barriereschicht und die Elastizität der Haut. Die Walnuss beinhaltet einen hohen Gehalt an Linolensäure (wichtige Omega-3-Fettsäure). Zudem hat die Walnuss einen Vorteil gegenüber anderen Nüssen: Das Verhältnis von Omega-3-Fettsäuren zu Omega-6-Fettsäuren ist besonders ausgewogen.

Avocado

Die Avocado enthält viele Omega-3-Fettsäuren, welche die Blutgefäße schützen und die Haut geschmeidig halten. Darüber hinaus enthält die Avocado viel Vitamin E, welches die Haut regeneriert.

Hirse

Hirse ist das Getreide mit dem höchsten Mineralstoffgehalt. In Hirse ist vor allem Kieselsäure (Silizium) zu finden, welche für elastische Haut und kräftige Haare sorgt. Ebenfalls enthalten sind die für Haut und Haare wichtigen Mineralstoffe Eisen, Kalzium und Magnesium.

Linsen

Linsen enthalten zahlreiche Aminosäuren, welche zur Keratinpoduktion beitragen. Haare und Nägel brauchen dieses Protein, um zu wachsen. Reichlich vorhanden sind auch Eisen und Zink, welche ebenfalls die Produktion von Keratin fördern.

Fisch

Vor allem fettreiche Fische wie Makrele oder Lachs enthalten Vitamin D, welches unseren Haarzyklus unterstützt und für kräftige Haare sorgt. Die genannten Fische enthalten auch Biotin (Vitamin B7), welches die Keratin-Proteine unterstützt. Diese finden sich in den Haaren und Nägeln. Man sollte wenn möglich Bio-Qualität essen. Auch heimische Süßwasserfische sind gesund und enthalten Omega-3-Fettsäuren.

Tomaten

Der Pflanzenfarbstoff Lycopin bewirkt die rote Farbe der Tomate. Bei Lycopin handelt es sich um einen sekundären Pflanzenstoff, der stark antioxidativ (gegen freie Radikale) wirkt. Es ist ein natürlicher UV-Schutz bei Sonneneinstrahlung und schützt damit vor vorzeitiger Hautalterung.

Die besten Pflanzenöle

Leinöl, Hanföl und Rapsöl enthalten viel Vitamin E, das hält die Haut geschmeidig. Sie enthalten auch viele Omega-3-Fettsäuren, die gegen eine Verkalkung in den Gefäßen wirken und zudem für Feuchtigkeit und Regeneration der Haut sorgen.

Wasser

Der menschliche Körper besteht zu rund drei Vierteln aus Wasser. Eine ausreichende Flüssigkeitsversorgung ist für die volle Funktion des Körpers unerlässlich. Wasser reinigt den Körper, ist für Stoffwechselvorgänge wichtig und scheidet schädliche Stoffe aus. „Wasser zu trinken ist auch als Beauty-Elixier sehr zu empfehlen. Es verbessert die Durchblutung und aktiviert den Stoffwechsel der Haut, wodurch die Haut frischer aussieht. Man sollte mindestens 1,5 Liter Wasser täglich trinken“, empfiehlt der Anti-Aging-Mediziner. Am besten eignen sich stilles Wasser oder Mineralwasser, oder auch und Kräuter- und Grüntee. Auch bestimmtes Obst (z.B. Wassermelone) und Gemüse (z.B. Gurke) ist besonders reich an Wasser.

Treiben Sie es bunt!

Obst und Gemüse sollte nicht nur eine Beilage zu den Hauptmahlzeiten sein, sondern den Speiseplan dominieren. Dr. Koller empfiehlt: „Essen sie mehrmals täglich Obst und Gemüse in möglichst bunten Farben. Bunte Farbstoffe an Obst oder Gemüse sind sekundäre Pflanzenstoffe. Sie schützen die Lebensmittel vor äußeren Einflüssen und wirken daher beim Verzehr als effektive Radikalfänger. Je greller die Farbe, desto besser.“

Zubereitung mittels Bowlküche

Eine einfache Möglichkeit, die einzelnen Nährstoffe zu kombinieren und „Beautyfood“ ohne großen Aufwand selbst zuzubereiten, ist eine Bowl (Schüssel). In diese Schüssel können warme und kalte Zutaten gegeben werden.

Die Bowlküche sieht vor, dass immer folgende Zutaten in die Schüssel kommen: Kohlenhydrate, Gemüse, Proteine und gesunde Fette.

Kohlenhydrate bilden dabei die Basis, sie versorgen Muskeln und Gehirn mit Energie. Zur Auswahl stehen etwa Reis, Hirse, Quinoa, Amaranth, und Buchweizen. Zu den Kohlenhydraten fügt man Gemüse hinzu. Gemüse ist der beste Vitaminlieferant. Vitamine wirken am besten in Kombination, deshalb sollten man Vitamin A, C und E kombinieren. Viel Vitamin A findet sich in Karotten, Brokkoli, Kürbis und Spinat. Vitamin C in Paprika, Sauerkraut, Rosenkohl und Tomaten. Vitamin E in Mandeln, Avocados und Pinienkernen.

Als nächstes kommen Proteine in die Schüssel. Möglich sind Hülsenfrüchte wie Sojabohnen, Kichererbsen, Bohnen und Linsen. Auch die oben genannten Nahrungsmittel Quinoa, Amaranth oder Buchweizen enthalten viele Proteine.

Zum Abschluss werden gesunde Fette hinzugefügt, beispielsweise Leinöl oder Olivenöl. Auch Chia-Samen oder Leinsamen enthält Omega-3 und lässt sich als Garnierung für die Bowl verwenden.

„Das genannten Lebensmittel lassen sich verschieden kombinieren, dadurch sorgt man beim Geschmack für Abwechslung. Für die Frühstückszubereitung kann man Obst statt Gemüse verwenden und für die Kohlenhydrate kann man Müsli und Haferflocken nehmen“, sagt Dr. Koller, der sich selbst nach dieser Methode (Bowlküche) ernährt.

Nahrungsergänzung nicht wahllos betreiben

Viele Menschen nehmen Vitaminpräparate zu sich, um Haut, Haare und Nägel positiv zu beeinflussen. Wichtig für unser Aussehen sind Vitamin C, Vitamin E und verschiedene B Vitamine. „Eine gesunde und ausgewogene Ernährung ist am wichtigsten. Manchmal ist die zusätzliche Aufnahme von Vitaminen in Nahrungsergänzungsmitteln durchaus sinnvoll. Nahrungsergänzung ist aber nur dann sinnvoll, wenn sie kontrolliert und individuell abgestimmt erfolgt. Es hat keinen Sinn, wahllos Präparate zu schlucken. Besser ist es, einen Arzt aufsuchen, die einen Schwerpunkt in der Analyse des Vitamin- und Mineralstoffbedarfs hat“, rät Dr. Koller.

Dr. Thomas Hartl

März 2022