Alkoholunfälle stark gestiegen

Besorgniserregend sind laut Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) neue Daten der Verkehrsunfallstatistik (Stat. Austria): Diese zeigen, dass es im ersten Quartal 2022 den höchsten Anteil an Alkoholunfällen in den letzten 30 Jahren gegeben hat.

Alkohol und Autofahren – eine gefährliche Kombination, wenn es um die

eigene Sicherheit und um jene der Mitmenschen geht. Trotzdem ereignen sich jährlich im Durchschnitt rund 2.300 Alkoholunfälle mit mehr als 2.900 Verletzten und 31 Getöteten. (Quelle: Verkehrsunfallstatistik, Stat. Austria, 2017-2021). An den Unfällen waren dabei im Schnitt zu 69 Prozent Pkw-Lenker und zu 24 Prozent Fahrradfahrer beteiligt.

Juli und August

Vor allem im Juli und August bewegen sich laut KFV Unfälle durch Trunkenheit am Steuer auf einem überdurchschnittlich hohen Niveau. Knapp ein Viertel der Alkoholunfälle ereignet sich durchschnittlich in diesen beiden Sommermonaten. Angesichts dieser Zahlen zeigt sich, dass das Lenken unter Alkoholeinfluss nach wie vor bagatellisiert wird: „Besonders in der Sommerzeit ist Hochsaison für Alkoholunfälle. Eine angeheiterte Stimmung hat im Straßenverkehr jedoch nichts verloren. Bereits geringste Mengen an Alkohol beinträchtigen das Denk- und Reaktionsvermögen. Verkehrsteilnehmende können in diesem Zustand ihr Leben aber auch das ihrer Mitmenschen gefährden,“ warnt DI Klaus Robatsch, Leiter des Bereichs Verkehrssicherheit im KFV.

Neuer Rekordwert

Nicht nur die Unfälle der vergangenen Sommermonate sind auf ein überdurchschnittlich hohes Niveau gestiegen: Die Unfallbilanz der Statistik Austria auf Österreichs Straßen zeigt, dass sich im ersten Quartal 2022 der höchste Anteil an Unfällen durch alkoholisiertes Fahren in den letzten 30 Jahren ereignete, so das KFV. Bei 8,5 Prozent aller Unfälle mit Personenschaden war Alkohol die Unfallursache – auch das ist der höchste Anteil seit 30 Jahren. In diesem Zeitraum ereigneten sich insgesamt 469 Alkoholunfälle, wobei sich dadurch 643 Personen verletzten und sieben Personen ums Leben kamen.

Appell an Eigenverantwortung

Um Unfällen durch Alkohol am Steuer entgegenwirken zu können, appelliert Robatsch an die Eigenverantwortung jedes Einzelnen: „Im alkoholisierten Zustand darf jedenfalls das Fortbewegen im Straßenverkehr mit dem Rad, Roller oder PKW aus Sicherheitsgründen keinesfalls eine Option sein. Auch die Teilnahme am Straßenverkehr als Fußgänger unter Alkoholeinfluss ist nicht zu

unterschätzen. So kann es passieren, dass Betrunkene zum Beispiel im falschen Moment die Straße betreten. Wer dennoch nicht auf den Konsum alkoholischer Getränke verzichten will, sollte sich bereits im Vorfeld Gedanken über einen sicheren Heimweg machen und sich gegebenenfalls eine Mitfahrgelegenheit organisieren beziehungsweise öffentliche Verkehrsmittel nutzen.“

Mehr Artikel zum Thema Gesundheit finden Sie auf der Seite meinegesundheit.at, die diesen Beitrag zur Verfügung gestellt hat.

Kuratorium für Verkehrssicherheit/ Cornelia Schobesberger

August 2022