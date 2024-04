Forscher finden Membran, die Embryo Halt gibt

So wurde eine Membran charakterisiert, die den Embryo umschließt. Die im Fachjournal "Developmental Cell" veröffentlichten Erkenntnisse seien Basis für weitere Forschungen mit dem Ziel, Ursachen von Fehlentwicklungen besser zu verstehen.

Etwa jeder zweite menschliche Embryo ist von einer Fehlentwicklung betroffen. Das kann dazu führen, dass sich dieser nicht in die Gebärmutter einnisten kann oder es zu einer Fehlgeburt kommt. Die Ursachen solcher Fehlentwicklungen konnten bisher nicht aufgeklärt werden, insbesondere weil das Forschen mit menschlichen Embryonen aus ethischen Gründen in vielen Ländern der Welt – wie auch in Österreich – verboten ist.

Embryo-Modell gezüchtet

Markus Hengstschläger, Leiter des Instituts für Medizinische Genetik, und seinem Team ist es als einem der wenigen Labors weltweit gelungen, sogenannte Embryoide herzustellen. Mit diesen speziellen Stammzellen darf geforscht werden. Die Wissenschafter zeigen nun erstmals, dass der menschliche Modell-Embryo selbst eine lebenswichtige Membran herstellt. Diese Membran gibt dem Embryo Gestalt und Stabilität, ist für die Spezifizierung und Organisation der Zellen des Embryos verantwortlich und erlaubt es ihm, kontrolliert zu wachsen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper