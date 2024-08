Fitnesstrainer gibt 8 Tipps: So kommen Sie schlank und fit durch den Urlaub

Eisbecher mit viel Schlagobers, reichhaltige Buffets im Hotel und der eine oder andere Cocktail an der Strandbar oder im Gastgarten – im Urlaub "lauern" Kalorien an jeder Ecke. Die beste Methode, um nicht mit ein paar Kilos zu viel nach Hause zu kommen: "Aktivität und gute Planung", sagt Fitnesstrainer Gabriel Reifinger aus Natternbach, der acht Tipps hat, wie man auch in den Ferien möglichst schlank und fit bleibt.