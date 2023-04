Fit und gesund im Alter: Packen wir es an!

Zuerst geht es an das Rudergerät zum Aufwärmen, dann an die Beinpresse, wo Gesäß-, Oberschenkel- und Wadenmuskeln trainiert werden. Es folgt das Kniebeuger- und -streckergerät. Hier sind jeweils 15 Wiederholungen mit 17,5 Kilogramm Gewicht zu absolvieren, zweimal. So sieht es der Trainingsplan von Martin Heher vor. Die 26 Übungen sind auf einem Chip, dem Trainingsschlüssel, abgespeichert und werden Übung für Übung abgearbeitet.