"Fit mit Philipp" – Ilse Buck hat einen Nachfolger

Ilse Buck hatte es noch abgelehnt, ihre Fitnessübungen im Fernsehen zu präsentieren, Philipp Jelinek hat mit dem Bewegtbild weniger Berührungsängste. Siebzehneinhalb Minuten dauert die Fernseh-Turneinheit, bei der der 55-jährige Niederösterreicher immer wochentags auf ORF2 als Vorturner agiert. Seit drei Jahren wird regelmäßig ab 9.09 Uhr morgens mobilisiert, aktiviert, gekräftigt, an der Koordination und dem Gleichgewicht gearbeitet – und Tausende turnen mit, im Schnitt täglich knapp 140.000, zu Spitzenzeiten 280.000. Geturnt wird ohne Hilfsmittel. Jeder ist willkommen, egal ob im Büro, in der Schule oder zu Hause, egal ob Einsteiger oder Profi. "Du kannst ruhig ein Baucherl haben, Hauptsache, du bewegst dich", erklärte der 55-Jährige im Vorjahr in einem OÖN-Interview, als er sein Buch präsentierte. Das heißt so wie seine Sendung und enthält einfache Übungen, die das Wohlbefinden verbessern sollen.

Wie Buck sieht auch er seine Sendung als einen Beitrag zur Volksgesundheit. Die Basis dafür werde bereits früh gelegt, ist Jelinek überzeugt. Seit April heißt es deshalb immer mittwochs "Philipp macht Schule". Gemeinsam mit Schulkindern werden wieder die Muskeln gekräftigt, mobilisiert und aktiviert.

