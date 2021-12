Sportliche Menschen hatten in den Lockdowns der vergangenen Jahre eine ganz spezielle Challenge zu meistern. Sie mussten Lösungen für die Frage finden: Wie kann man sich trotz immer wieder gesperrter Fitnessstudios fit halten? So mancher und so manche entdeckte dabei den Hula Hoop Reifen wieder für sich. Mittlerweile erlebt der Gymnastikreifen einen regelrechten Hype.