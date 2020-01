Fit genug für die Piste?

Idealerweise treibt man das ganze Jahr Sport und ist somit in den Semesterferien fit für die Piste. "Skifahren stellt nicht nur an das Herz-Kreislauf-System einen hohen Anspruch", sagt Helmuth Ocenasek, Sportmediziner und Referent für Sportärzte der Ärztekammer für Oberösterreich. "Auf jeden Fall sollte man einige Wochen vor dem Skiurlaub mit spezieller Gymnastik beginnen, um die Gesäß-, Oberschenkel-, Waden- und Hüftmuskulatur auf die sportliche Beanspruchung vorzubereiten", sagt der Sportmediziner.

"Die meisten Verletzungen beim Skifahren passieren übrigens in den ersten zwei Tagen des Skiurlaubs. Die Hauptgründe sind Selbstüberschätzung und Überanstrengung", so Ocenasek.

Daher sollte man sich nicht gleich am ersten Tag völlig verausgaben. Der Skitag sollte am besten in zwei Hälften aufgeteilt werden. Wer mehrere Tage hintereinander Ski fährt, sollte spätestens nach dem dritten Tag eine Pause einlegen, da die Übermüdung der Muskeln ansonsten zu Koordinationsproblemen und sturzbedingten Verletzungen führen kann. Immerhin endet der Skispaß im Winter jährlich für rund 3600 Oberösterreicher im Spital. Knochenbrüche und Knie- oder Kopfverletzungen sind die häufigsten Verletzungsarten. Und: 94 Prozent der Pistenunfälle passieren ohne Fremdverschulden. Knapp 50 Prozent der Verletzungen sind Knochenbrüche.

Dabei gibt es einiges, was Hobbysportler, nicht nur bei eisigen Pisten und schnellen Carvingskiern, selbst für ihre Sicherheit tun können, rät Walter Aichinger, Oberösterreichs Rotkreuz-Präsident.

>>> Was es für die Piste zu beachten gilt:

Schlaue Köpfe tragen Helm: Jeder zehnte Pistenunfall endet mit einer Kopfverletzung. Darum ist es wichtig, einen Skihelm zu tragen. In den meisten österreichischen Bundesländern herrscht Helmpflicht, zumindest für Kinder unter 15 Jahren.

Sei fit: Trockentraining und richtiges Aufwärmen sind die halbe Miete, um elegant und sicher ins Tal zu kommen.

Perfekte Vorbereitung: Bevor es auf die Piste geht, gibt es einiges zu beachten und zu tun: Skier und Snowboards sollten nicht direkt vom Keller auf die Piste wandern, sondern erst einem Check unterzogen werden. Natürlich sollten die Lawinenberichte beachtet werden.

Was tun, wenn es kracht? Wenn es auf der Piste zu einem Unfall kommt, gilt es, die Unfallstelle abzusichern. Je nach Gelände einfach in ausreichender Entfernung oberhalb der Unfallstelle Skier und Stöcke über Kreuz in den Schnee stecken. Dann mit den Erste-Hilfe-Maßnahmen beginnen. Dabei den Gestürzten so lagern, wie es für ihn am angenehmsten ist. Wenn der Skifahrer bewusstlos ist, Helm abnehmen. Ganz wichtig: Hilfe holen! Die Bergrettung ist unter 140 erreichbar, die Rettung unter 144. Falls der Empfang schlecht ist, sollten Wintersportler den Euro-Notruf 112 wählen.