"Fit für den Alltag": Gesundheitstour heute in Rohrbach

"Die Akutgeriatrie ist ein Bereich der Medizin, der in den nächsten Jahren an Bedeutung gewinnen wird. Meine Berufung ist es, mit betagten Menschen zu arbeiten – und besonders wichtig dabei ist mir die Würde der Patienten im Alter", sagt Primaria Romana Palmanshofer, die am Klinikum Rohrbach die Abteilung für Akutgeriatrie und Remobilisation leitet.

Bei der OÖNachrichten-Gesundheitstour, die heute ab 18 Uhr direkt im Krankenhaus stattfindet, wird die Internistin mit ihrem Team alle Fragen zum Thema beantworten.

Der Großteil der Patienten auf der Akutgeriatrie ist zwischen 75 und 90 Jahren alt. 60 Prozent sind Frauen, 40 Prozent Männer.

"Wir behandeln immer wieder auch 100-Jährige. Und dabei wird klar: Es ist einfach niemals zu spät, wieder in Bewegung und auf die Beine zu kommen – wir helfen gerne dabei", sagt die Internistin.

"Ältere Menschen mit schweren, akuten Erkrankungen haben häufig eine langsamere Genesungszeit und sind gefährdet, ihre Selbstständigkeit zu verlieren – Ärzte, Physiotherapeuten, Diätologen und Psychologen unterstützen auf dem Weg zurück nach Hause in die gewohnte Umgebung", sagt Primaria Romana Palmanshofer,

Alle Infos auf einen Blick

Alles Wichtige zum Thema Akutgeriatrie erfahren Sie heute, Mittwoch, 11. Oktober, ab 18 Uhr im Klinikum Rohrbach

Der Eintritt ist frei

Eine Anmeldung ist erforderlich: telefonisch unter +43 50 554 77 52200 (Mo. bis Do., 8 bis 14 Uhr) oder online unter ooeg.at/ro/oon

Es gibt eine gesunde Jause

Am Podium diskutieren neben Primaria Romana Palmanshofer, Physiotherapeutin Magdalena Ruth, Diätologin Anna-Theresa Auzinger, Uniqa-Vitalcoach Martin Denk

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Barbara Rohrhofer Leiterin Redaktion Leben und Gesundheit Barbara Rohrhofer