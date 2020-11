Fischöl schützt wohl doch nicht vor Herzinfarkt

"Das Faktum, dass kein einziger Hinweis auf irgendeinen Effekt von Omega-3-Fettsäuren in der Probandengruppe zu verzeichnen war, weist darauf hin, dass diese Nahrungsergänzungsmittel unwirksam bei der Prävention von Herz-Kreislauf-Ereignissen sind", erklärte Are Kalstad, Leiter einer norwegischen Untersuchung, die beim AHA-Kongress präsentiert wurde.

Die Ergebnisse passen zu einer ebenfalls am Sonntag erschienenen zweiten klinischen Studie in 22 Staaten der Erde. Die Hälfte der Probanden mit einem hohen Herz-Kreislauf-Risiko erhielt pro Tag Kapseln mit vier Gramm Fischöl, die andere Hälfte ein Placebo (Kapseln mit Pflanzenöl).

Zwei Studien, gleiches Ergebnis

Auch in dieser Studie zeigte sich kein Unterschied zwischen den beiden Gruppen. In der Fischöl-Gruppe kam es bei zwölf Prozent zu Herz-Todesfällen, Infarkten, Schlaganfällen oder Angina Pectoris, in der Placebo-Gruppe lag die Häufigkeit solcher Ereignisse bei 12,2 Prozent. Dafür klagten die Probanden, die Fischöl bekommen hatten, doppelt so häufig über Magen-Darm-Komplikationen.

Die Diskussion über die Wirkung von Fischöl-Kapseln mit Omega-3-Fettsäuren gibt es seit Jahren. In jüngerer Vergangenheit gab es zu einem ehemals postulierten positiven Effekt der Omega-3-Fettsäuren immer häufiger kritische Daten.