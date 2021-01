FFP2-Masken: Reinigen an der Luft und im Ofen

Ab kommendem Montag, 25. Jänner, müssen in Österreich im Handel und in öffentlichen Verkehrsmitteln FFP2-Masken getragen werden. "Diese Masken filtern die Tröpfchen, an welche die Coronaviren gebunden sind – und bieten so einen wichtigen Schutz vor einer Infektion", sagt Primar Bernd Lamprecht, Vorstand der Klinik für Lungenheilkunde am Kepler-Universitätsklinikum Linz.

Trocknen statt waschen

FFP2-Masken dürfen aber nicht gewaschen werden, da die Filterleistung sonst deutlich abnehmen würde. Obwohl die Masken als Einwegprodukte gelten, sehen viele Experten kein Problem darin, sie im privaten Gebrauch mehrfach – maximal fünfmal – zu nutzen. Gerade wenn man sie nur für kurze Zeit trägt, etwa zum Einkaufen. Danach sollten sie möglichst an einem Haken aufgehängt und bei Zimmertemperatur getrocknet werden.

Ein Forschungsprojekt der Fachhochschule und der Universität Münster in Deutschland hat ergeben, dass in FFP2-Masken nach einer Woche Trocknungszeit nahezu alle infektiösen Coronaviren verschwunden sind. Die Forscher raten dazu, Masken nicht an zwei aufeinander folgenden Tagen zu tragen, sondern möglichst sieben markierte Masken nacheinander zu verwenden.

Artikel von Barbara Rohrhofer Leiterin Redaktion Leben und Gesundheit b.rohrhofer@nachrichten.at